¿Quién era José Jacinto Ponce, jefe de Sector en Tlatelolco, asesinado en Chalco?

El jefe de Sector en Tlatelolco de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), José Jacinto Ponce Alfaro, fue asesinado la noche del martes en un asalto ocurrido en el municipio de Chalco, Estado de México.

De acuerdo con las primeras investigaciones, el mando policiaco salía de una tienda departamental en la colonia Benito Juárez acompañado de su esposa, cuando dos hombres lo interceptaron y exigieron que descendieran de su motocicleta. Al resistirse, los agresores le dispararon en varias ocasiones.

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana confirmaron que José Jacinto Ponce ya no contaba con signos vitales. Su esposa, fue trasladada de inmediato a un hospital para recibir atención médica.

¿Quién era José Jacinto Ponce?

José Jacinto Ponce Alfaro tenía el rango de Policía Segundo y se desempeñaba como director de la Unidad de Protección Ciudadana en Tlatelolco, cargo conocido como jefe de sector. Estaba a cargo de la seguridad en una de las zonas más representativas de la alcaldía Cuauhtémoc.

Con una trayectoria sólida dentro de la corporación capitalina, era reconocido por su responsabilidad en las labores de protección ciudadana en Tlatelolco, donde encabezaba operativos y estrategias de seguridad.

Pablo Vázquez lamenta el deceso

Tras el asesinato, el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez, lamentó la muerte del mando operativo.

“Lamento profundamente la pérdida de mi compañero José Jacinto Ponce Alfaro, Jefe del Sector Tlatelolco, en un cobarde ataque tras un intento de asalto en Chalco, Estado de México. Su esposa, compañera policía de la SSC-CDMX, ya es atendida en un hospital y cuenta con todo el apoyo del personal jurídico, de Carrera Policial, de Recursos Humanos y del área médica de esta institución”, expresó en redes sociales.

