Asesinan a José Jacinto Ponce Alfaro, jefe de Sector en Tlatelolco de la SSC

El Jefe de Sector en Tlatelolco de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), José Jacinto Ponce Alfaro, fue asesinado en medio de un asalto en el municipio de Chalco, Estado de México, la noche del martes, por lo que el secretario de Seguridad Ciudadana (SSC), Pablo Vázquez, lamentó el deceso del mando.

“Lamento profundamente la pérdida de mi compañero José Jacinto Ponce Alfaro, Jefe del Sector #Tlatelolco, en un cobarde ataque tras un intento de asalto ocurrido en el municipio de #Chalco, Estado de México. Su esposa, compañera policía de la @SSC_CDMX y quien también resultó lesionada, ya es atendida en un hospital y cuenta con todo el apoyo del personal jurídico, de Carrera Policial, de Recursos Humanos y del área médica de esta institución”, expresó en sus redes sociales.

Refirió que trabajan con la Fiscalía General de Estado de México y la Secretaría de Seguridad de aquella entidad, para identificar a los responsables del robo.

Ayer, la SSC tomó conocimiento del asesinato del mando que se encontraba en su día de descanso, cuando le intentaron robar su motocicleta y, al poner resistencia, fue agredido con disparos de arma de fuego, tras lo cual perdió la vida.

De acuerdo con las primeras investigaciones, José Jacinto iba acompañado de su esposa al salir de una tienda departamental localizada en la colonia Benito Juárez.

En ese momento, dos sujetos lo interceptaron, le indicaron que bajaran de la motocicleta, sin embargo, al resistirse, le efectuaron disparos.

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana lo diagnosticaron sin signos vitales, mientras que la mujer fue llevada a un hospital para su pronta atención médica.

“Personal de esta Secretaría, en coordinación con los Policías Municipales y la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, realizan las investigaciones y el análisis de las cámaras de videovigilancia para la identificación de los probables responsables”, precisó la SSC.