En Miguel Hidalgo el 2 de octubre no se olvida ni se traiciona: Mauricio Tabe

Mauricio Tabe, alcalde de Miguel Hidalgo, llamó a seguir defendiendo los ideales de libertad, justicia y democracia y no callar ante el autoritarismo que hoy amenaza a nuestro país.

“Dos de octubre no se olvida ni se traiciona, así que hoy desde Miguel Hidalgo hacemos este llamado a seguir defendiendo las libertades, a que las causas siempre muevan nuestra acción, a que por ningún motivo en la circunstancia que nos encontremos traicionemos esos propósitos trascendentes. La libertad se defiende, los derechos se defienden, la justicia se defiende, Miguel Hidalgo se defiende y México se defiende, que nunca callen las voces de libertad”, dijo Mauricio Tabe.

A 57 años de distancia del 2 de octubre de 1968, ante vecinos y funcionarios de MH, Mauricio Tabe advirtió que muchos de los que hoy gobiernan y que alzaron las banderas de los ideales del movimiento estudiantil del 68’, ahora le han dado la espalda a esta lucha y se han convertido en enemigos de la libertad.

“Muchos de quienes se sentían herederos de esa lucha pasaron de ser luchadores sociales en defensa de las libertades y los derechos a convertirse en verdugos de la libertad y restauradores del autoritarismo, la censura y la represión. Se convirtieron en enemigos de la libertad y de los derechos”, resaltó Mauricio Tabe.

Al cumplir un año de gobierno, Mauricio Tabe refrendó a Miguel Hidalgo como Bastión de la Libertad, y condenó la traición a este hecho histórico con las reformas y la toma de decisiones que desde el gobierno federal se han impulsado.

“Cómo nos explicamos en este momento de nuestra historia la militarización en las calles, la sumisión de la Comisión de Derechos Humanos al poder, la anulación de los equilibrios políticos, la eliminación de la división de poderes y la devastación del Poder Judicial. No son un olvido a esas causas, son una traición verdadera y ahora con la Reforma electoral que se plantea van por más, van por callar a las oposiciones, por anularlas, por callar las voces de quienes piensan distinto”, señaló.

Dijo que el 2 de octubre de 1968 nos dejó como lección. “Dar más poder al poder tiene consecuencias devastadoras, los límites al poder son necesarios, los equilibrios indispensables y la inclusión de todas las voces condición fundamental.”

Finalmente, el alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, develó el ‘Águila de la Libertad’, obra realizada por el reconocido escultor Enrique Carbajal González ‘Sebastián’, quien es vecino de la colonia San Miguel Chapultepec, y a quien agradeció su generosidad porque la estatua, aparte de embellecer el entorno, se erige como símbolo permanente de los ideales del Bastión de la Libertad.

Durante la Ceremonia Cívica participaron las niñas y niños de la Banda de Guerra y de la Escolta, así como del Coro de Lenguaje de señas de la Escuela Primaria “Estado de Hidalgo; la Orquesta Iberoamericana, y el Grupo de Danza Contemporánea “Intermanencia”, de la Escuela Nacional de Danza Clásica y Contemporánea del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL).

Entre los asistentes estuvieron presentes la diputada federal Margarita Zavala, así como las legisladoras locales América Rangel y Laura Álvarez, así como el diputado Diego Garrido, además de contar con la presencia de Sebastián, autor de la obra escultórica.

