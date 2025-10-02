Matan en Chalco a un jefe de sector de la SSC

El jefe de sector Tlatelolco, José Ponce, en una imagen de archivo de la SSC.

El secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, informó sobre el asesinato del jefe de sector Tlatelolco, José Jacinto Ponce Alfaro, en un presunto intento de asalto en Chalco, Estado de México.

El funcionario local lamentó en sus redes sociales el ataque en contra del uniformado y cuya esposa, también policía capitalina, resultó herida. Calificó la agresión como “cobarde”.

De acuerdo con los primeros reportes, Ponce iba acompañado de su esposa al salir de una tienda departamental localizada en la colonia Benito Juárez.

En ese momento, dos sujetos los interceptaron, les indicaron que bajaran de la motocicleta pero le dispararon.

Vázquez Camacho refirió que trabajan con la Fiscalía General de Estado de México y la Secretaría de Seguridad de aquella entidad, para identificar a los responsables del crimen.

“Personal de esta secretaría, en coordinación con los policías municipales y la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, realizan las investigaciones y el análisis de las cámaras de videovigilancia para la identificación de los probables responsables”, precisó la SSC.