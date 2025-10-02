UNAM presentará denuncia por daños a CCUT Tlatelolco

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) presentará denuncias para dar con los responsables de los daños ocasionados al Centro Cultural Universitario Tlatelolco (CCUT), durante la marcha para conmemorar 57 años del movimiento estudiantil de 1968.

#BoletínUNAM Atacar un centro cultural que nació como un memorial del 68 es una afrenta a quienes lucharon en paz por una sociedad más justa, tolerante y democrática. La UNAM condena las acciones violentas contra el Centro Cultural Universitario Tlatelolco >… pic.twitter.com/pZFSiT74EA — UNAM (@UNAM_MX) October 3, 2025

La institución describió que durante la tarde, personas encapuchadas rompieron cristales del acceso principal del inmueble y dañaron el primer piso al arrojar explosivos que causaron afectaciones menores.

Además realizaron pintas sobre columnas y el muro de la fachada principal; además, dañaron vehículos que se encontraban al exterior, sin que alguna persona resultara lesionada.

“Tras los hechos, se inició la evaluación de los daños y se presentarán las denuncias correspondientes para que se investigue y sancione a quienes resulten responsables”, señaló la Universidad.

En una breve tarjeta informativa, consideró que lo ocurrido en contra del Memorial del 68 es una “afrenta a quienes lucharon en paz por una sociedad más justa, tolerante y democrática”.

“La violencia, y más desde el anonimato, impide construir vías de entendimiento. La Universidad Nacional Autónoma de México condena los actos de destrucción que hoy protagonizó un grupo de personas encapuchadas que se desprendió de la marcha conmemorativa del 2 de octubre”, dijo.

