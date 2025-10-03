Un desalojado de Cuba 11 está desaparecido

José Salvador Crecencio Esquivel Alcántara, uno de los habitantes desalojados del edificio de República de Cuba 11, en la colonia Centro, Cuauhtémoc, está desaparecido desde el 29 de septiembre, a un mes y dos días después del caso, advirtieron sus vecinos.

La última vez que los demás habitantes de Cuba 11 vieron a Salvador Esquivel, de 77 años de edad, fue en un desayuno con él dentro del campamento instalado afuera del predio el domingo 28 de septiembre. Al siguiente día, el lunes 29 de septiembre, el hombre no regresó al campamento ni al hotel donde duermen algunos otros inquilinos.

“El sábado para amanecer domingo estuvo aquí con nosotros, comiendo café con pan. Comió y se fue, pero ya no llegó al hotel. El domingo por la tarde ya no lo vi.

El Dato: Dos notarios del estado de Hidalgo están detrás de escrituras utilizadas para el desalojo en República de Cuba 11 y de otros casos similares en la Ciudad de México.

“Otro vecino dijo que lo vio salir del hotel, pero no ha recogido su llave desde el domingo”, explicó Rocío Quevedo, vecina desalojada, a La Razón.

Ese lunes 29 de septiembre, fecha de desaparición de Salvador Esquivel Alcántara, los colonos y el abogado Arturo Aparicio ofrecieron una conferencia de prensa sobre las irregularidades del desalojo.

Rocío Quevedo relató que el hombre vivía en su departamento solo y no contaba con familiares cercanos a él, incluso después del desalojo.

“Él vivía solo. No tiene familia, esposa o hijos. Sus hermanos y sobrinos no están presentes. Estaba mucho en el billar por esta calle, pero tampoco lo han visto. Esperemos a Dios que esté bien y que aparezca”, comenta.

19 familias fueron desalojadas de República de Cuba 11

Salvador Esquivel, adulto mayor, trabajaba lavando autos en la Avenida de los 100 Metros, a un costado del Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Vallejo de la Universidad Nacional Autónoma de México. Sus vecinos y amigos siguen buscándolo y exigiendo a las autoridades su localización.

Manuel Gómez, vecino desalojado, refiere que ya hicieron la denuncia por desaparición y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México ya emitió una ficha de búsqueda.

El pasado 30 de agosto otra víctima, Adrián Montoya Camacho, fue hallado sin vida y con signos de violencia, reportó IMER Noticias.

El hombre desapareció el 28 de agosto, tres días después del desalojo. Por más de 50 años reparó máquinas y equipos de cómputo en República de Cuba 11.

INDAGAN A LITIGANTES. En conferencia de prensa, la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, declaró que el gabinete contra despojos está investigando a los notarios detrás del caso.

“Estamos en eso. El gabinete, está investigando y viendo de qué manera podemos enfrentar esto”, mencionó la mandataria local.

En tanto, César Cravioto Romero, informó que la Secretaría de Vivienda capitalina está revisando la posibilidad de hacer una expropiación del inmueble y brindar apoyos de renta a los vecinos.

“Al promover la posibilidad de hacer una expropiación, saldría, como se mencionó, si fue algo fraudulento o no, el propio desalojo. Porque entonces, el dueño tendría que documentar justamente, la legítima propiedad del inmueble”, comentó.