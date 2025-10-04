Bloque negro causó daños por casi 40 mdp; “todo está destruido”

Uniformados resguardan joyerías en la zona de los arcos, en el Zócalo capitalino, ayer.

La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (Canaco-Servytur) estimó que los daños materiales a establecimientos durante la marcha en conmemoración del 2 de Octubre supera los cuatro millones 350 mil pesos; sin embargo, dueños de joyerías en el Centro Histórico afirmaron que las pérdidas económicas podrían superar los 35 millones de pesos.

Es el caso de María Fernanda, propietaria de dos joyerías, quien en entrevista dijo que sólo en una de ellas, el saqueo fue de al menos seis millones de pesos en mercancía de oro. Recordó que de sus dos establecimientos dependen 10 personas, en su mayoría madres solteras, que ahora enfrentan la incertidumbre laboral.

1 persona fue detenida por participar en el robo de una joyería

“Se robaron todo, destrozaron la mercancía, se llevaron el oro. Todo está destruido”, relató, y explicó que el monto de lo perdido no puede calcularse de forma definitiva, debido a la variación constante en la cotización del oro: “Lo que me costó hace cinco años no me va a costar lo mismo ahora; el oro se cotiza en todo momento y está en inflación”.

De acuerdo con los testimonios recabados, al menos una docena de comercios del giro joyero debajo del hotel Magestic resultaron afectados.

La Canaco-Servytur dijo en un comunicado que “tres mil 442 unidades económicas cerraron anticipadamente, resultando un efecto negativo en ventas de más de 16.7 millones de pesos. En tanto, los daños materiales superan los cuatro millones 350 mil pesos, incluidos los saqueos a establecimientos comerciales y daños a los inmuebles”.

Asimismo, hizo un llamado a que las autoridades “apliquen un protocolo que evite que tales hechos se repitan en el futuro. La escasa presencia policial y la respuesta tardía, permitió que los disturbios se extendieran y se intensificaran”.

Por su parte, Gerardo López Becerra, representante del Consejo para el Desarrollo del Pequeño Comercio, detalló que las afectaciones se dividen en dos rubros.

La primera, estimada en más de 300 millones de pesos, corresponde al cierre preventivo de alrededor de cinco mil comercios en el primer cuadro de la ciudad, que optaron por bajar cortinas antes de la movilización. La segunda, recae directamente en más de medio centenar de negocios, entre ellos joyerías, farmacias y tiendas de abarrotes, que sufrieron daños o pérdidas materiales durante la jornada.

Respecto a las joyerías, puntualizó que perdieron un estimado de 35 millones de pesos. Asimismo, enfatizó que se interpondrán unas 15 denuncias ante la Fiscalía capitalina.

Brugada anuncia bono para policías heridos en marcha del 2 de Octubre

› Por Tania Gómez

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, anunció un bono de compensación a los policías que resultaron heridos durante la marcha del 2 de Octubre, a quienes reconoció por lidiar con unos 350 encapuchados, en una movilización en la que resultaron heridas más de 120 personas, entre civiles y uniformados.

A través de sus redes sociales, la mandataria capitalina expresó: “Reconozco la valentía de las y los policías de la Ciudad de México que resistieron provocaciones sin caer en confrontaciones.

“He instruido un reconocimiento especial y la entrega inmediata de un bono de compensación a esta gran institución de paz... Mi respeto y gratitud a quienes, con vocación de servicio, cuidan todos los días a la Ciudad de México”, expresó la mandataria, sin detallar los montos que serán entregados.

El Dato: EL jueves se reportaron marchas por el 2 de Octubre en al menos 8 ciudades, varias de las cuales derivaron en actos de violencia y vandalismo por grupos reducidos.

Informó que de los 94 elementos que fueron trasladados a unidades hospitalarias, 16 continúan internados, en observación, y tres se reportan delicados.

“Expreso toda mi solidaridad con quienes resultaron heridos. No estarán solos. A diferencia de 1968, en nuestra ciudad la policía no reprime, nuestra policía construye paz, protege a la ciudadanía y ha contribuido a la reducción de la inseguridad”, dijo la mandataria.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) reportó que los 29 civiles lesionados durante la jornada del 2 de Octubre, y que fueron atendidos por los servicios de emergencia en inmediaciones del Zócalo, no requirieron ser hospitalizados.

Momento en que un policía es agredido por encapuchados, el jueves. ı Foto: Cuartoscuro

Videos y fotografías que circularon en redes sociales mostraron episodios de agresiones contra policías, manifestantes y periodistas en diversos puntos del recorrido, lo que se sumó a reportes de saqueos y destrozos en el Centro Histórico de la Ciudad de México.

La tensión durante la manifestación alcanzó un punto crítico cuando, cerca del Palacio de Bellas Artes, un grupo de encapuchados comenzó a lanzar petardos y piedras contra uniformados, quienes, apostados en puntos estratégicos, respondieron con escudos y extintores.

Más tarde, ya en la Plaza de la Constitución, la violencia se concentró en la zona de los Arcos, a unos metros de la calle Madero, donde los agresores lanzaron bombas molotov y diversos proyectiles, lo que provocó que al menos un grupo de policías resultara con quemaduras.

La movilización conmemorativa del 57 aniversario de la masacre estudiantil de Tlatelolco sumó a distintos colectivos y, de acuerdo con cifras de las autoridades capitalinas, congregó aproximadamente a 10 mil asistentes, la mayoría se manifestó de manera pacífica.

El jueves el secretario de Gobierno capitalino, César Cravioto, destacó que, a diferencia de otras marchas, donde asisten entre 40 y 50 personas encapuchadas del llamado Bloque Negro, en esta ocasión se contabilizaron 350.

“Seguiremos atentos y brindando a la ciudadanía una pronta respuesta ante acciones violentas de provocadores”, escribió ayer Cravioto en sus redes sociales.

Por su parte, el titular de la SSC, Pablo Vázquez, refirió que el grupo llevaba pinzas, cohetones, maderas, piedras y bombas molotov, y destacó la entereza de los uniformados, quienes resistieron provocaciones, lo que evitó que los disturbios escalaran.

El funcionario capitalino aseguró que se coordina con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para identificar y sancionar a los responsables de los ataques.

“Se actuó con mucha tolerancia”

Por Claudia Arellano

El coordinador de la bancada de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, destacó que los gobiernos local y federal actuaron con mucha tolerancia ante las provocaciones recibidas en la marcha del 2 de Octubre.

“Lo importante es que el Gobierno siempre actúa con mucha tolerancia, y lo mismo hizo el Gobierno federal que el Gobierno estatal, seguramente por indicaciones de la Presidenta Claudia Sheinbaum, pero se actuó con mucha tolerancia, a pesar de los signos de provocación de algún sector, que yo estoy seguro que no son universitarios. No hay anarquía. Es un signo de tolerancia nada más y de expresión”, expresó.

En entrevista con medios, aseguró que “siempre es preocupante cualquier signo de violencia”, como los registrados el jueves, y agregó: “Los que marcharon, marcharon pacíficamente, pero no debemos permitir que haya este tipo de expresiones, que no son dignas de la racionalidad y la civilidad, pero hay que tener cuidado”.