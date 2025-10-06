Alistan denuncia contra un juez

Diputados locales de Morena, ayer, en su tradicional conferencia La Chilanguera.

Diputados de Morena anunciaron que denunciarán ante el Tribunal de Disciplina Judicial al juez Ulises Oswaldo Rivera González por echar abajo la consulta ciudadana para la construcción de la Utopía Cuajimalpa.

En la conferencia La Chilanguera, los legisladores Brenda Ruiz y Paulo Emilio García acusaron al juzgador cuarto en materia administrativa por presuntamente actuar para favorecer intereses privados en distintos casos.

“Es el mismo juez del caso de Trepi que quiso obligarnos a entregar el bosque de Chapultepec; el mismo juez que amparó a una minera canadiense; el mismo juez que ya había otorgado amparos a Genaro García Luna. Revisando sus sentencias hay un historial negro.

TE RECOMENDAMOS: Convenio para bacheo de calles Da BJ contrato de 50 mdp en concurso simulado

“No nos vamos a dejar y nos vamos a ir en el Tribunal de Disciplina Judicial contra este juez corrupto”, dijo la diputada.

100 Utopías busca construir el Gobierno de Clara Brugada en su sexenio

Rivera González es juez cuarto en materia administrativa y en 2023 ordenó modificar el uso de suelo en un predio de Montes Apalaches de media hectárea del Bosque de Chapultepec para que la Inmobiliaria Trepi construyera torres residenciales, pero el Congreso se opuso.