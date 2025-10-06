Metro descarta riesgo en Línea 12 por separación de trabes en tramo elevado; fue detectada desde 2021

Ante el reporte de una separación de trabes de concreto en una parte del tramo elevado de la Línea 12, el Metro descartó riesgos en la operación de la ruta que conecta el suroeste y el sureste de la Ciudad de México.

En una tarjeta informativa, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) precisó que la apertura se encuentra entre las estaciones San Andrés Tomatlán y Lomas Estrella, en la columna LOE-14, y que fue detectada desde 2021, año en el que el colapso de una parte del tramo elevado, entre Tezonco y Olivos, dejó 26 personas muertas.

Lo anterior, luego de que usuarios en redes sociales expresaran su preocupación por la visible separación entre las trabes, ante el temor de que se repita un incidente como el ocurrido la noche del 3 de mayo de 2021, cuando parte del tramo elevado se desplomó al paso de un convoy.

Según el medio de transporte, tras una una inspección física, especialistas e ingenieros coincidieron en que no existe riesgo alguno para la operaciones de los trenes, pues “las trabes de concreto que llegan a este punto se encuentran totalmente apoyadas en la columna”.

Aunque reconoció que existe una separación entre las trabes del tramo elevado, explicó que la amplitud de los espacios varía, principalmente en las curvas, y que mantiene un monitoreo “permanente” de todas la estructuras elevadas, “así como las labores de mantenimiento preventivo y correctivo para verificar las condiciones de circulación de los trenes”.

Metro descarta riesgos por separación de trabes en la Línea 12. ı Foto: X, @MetroCDMX

