Fiscalía y SSC crean grupo especial por asesinato de ‘Micky Hair’

La fiscala general de Justicia de la Ciudad de México, Bertha Alcalde Luján, informó que la Fiscalía capitalina y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) conformaron un equipo conjunto de investigación para esclarecer el asesinato del estilista e influencer Miguel Ángel “N”, conocido como “Micky Hair”, ocurrido el 29 de septiembre en Polanco.

Alcalde Luján explicó que, por tratarse de un caso con información delicada, las autoridades mantienen el sigilo en las indagatorias para no entorpecer los avances.

“Se están haciendo los análisis de cámaras, entrevistas, periciales y estamos avanzando en esta investigación que es muy importante”, apuntó la fiscala

El pronunciamiento ocurre luego de que el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, confirmara que el crimen fue un ataque directo y que la víctima había sido vigilada por sus agresores días antes del homicidio durante la conferencia Mañanera.

De acuerdo con los reportes oficiales, Micky Hair fue asesinado frente a su salón de belleza, ubicado en la esquina de Presidente Masaryk y Molière, cuando dos hombres a bordo de una motocicleta le dispararon en varias ocasiones antes de huir hacia el Estado de México.

La Fiscalía capitalina y la SSC analizan las cámaras de videovigilancia de la zona y han reforzado los operativos de seguridad en Polanco, además, trabajan en coordinación con autoridades mexiquenses para rastrear la ruta de escape de los atacantes.

Según García Harfuch, días antes del crimen, el estilista había denunciado amenazas y hostigamiento, además de contar con una orden de restricción contra un hombre identificado como Eduardo Ederly G.

Las autoridades indicaron que todas las líneas de investigación se mantienen abiertas y que se continúa recabando evidencias, incluidas declaraciones de testigos y análisis de cámaras privadas y públicas.

La Fiscalía capitalina aseguró que continuará informando sobre los avances del caso conforme se tengan resultados concretos, reiterando la importancia de mantener la reserva de información para garantizar la integridad de la investigación y la eficacia en la identificación de los responsables.

