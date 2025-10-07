Asesinato de Miguel de la Mora: Harfuch asegura que vigilaban al estilista antes de ejecutarlo

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) dio a conocer el pasado martes que el homicidio de Miguel de la Mora, estilista conocido como ‘Micky Hair’ fue un ataque directo y premeditado.

Fue durante la conferencia presidencial matutina que Harfuch fue cuestionado respecto al avance de las investigación sobre el asesinato de Micky Hair en la zona de Polanco el pasado 29 de septiembre del 2025.

El estilista Micky Hair fue asesinado el pasado 29 de septiembre en la zona de Polanco. ı Foto: Especial

Recordemos que el estilista se encontraba cerca de su estética en Masaryk cuando fue atacado a tiros y su muerte conmovió en redes sociales, al tratarse de una figura conocida por trabajar con varias creadoras de contenido y celebridades como Priscy Escoto y Ángela Aguilar, entre muchas otras.

Avances en la investigación por la muerte de Micky Hair

Ante los recientes cuestionamientos, el funcionario mencionó que la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la CdMx y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la capital cuentan con avances significativas en la investigación sobre el caso.

En ese sentido, dentro de poco habría más información al respecto. Mientras tanto, Harfuch recalcó: “Hemos estado en comunicación con la Fiscal Bertha [Alcalde] y también con el jefe de la Policía, Pablo Vázquez. Tienen una investigación muy sólida y van a tener resultados muy pronto”, dijo.

Sobre el cuestionamiento sobre si la zona de Polanco sigue siendo una de las más seguras en la CDMX, él aclaró: “Esto no fue un asalto, fue un homicidio directo, una ejecución”, puntualizó, “estaban esperándolo, estuvieron vigilándolo y realizaron una ejecución. Miguel Hidalgo ha tenido un descenso en incidencia delictiva”, agregó.

Días atrás, el alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe Echartea, afirmó que el homicidio del estilista fue un ataque directo; asimismo, indicó que no se trató de un cobro de piso. “Con datos duros podemos confirmar que Polanco es una de las zonas más seguras de la Ciudad de México, es uno de los 10 de los 72 sectores que tiene la policía en donde menos delitos ocurren”, mencionó el funcionario.

“De acuerdo con los primeros reportes, los probables responsables viajaban a bordo de una motocicleta, por lo que, en conjunto con la Fiscalía General de Justicia, ya se realizan las investigaciones correspondientes, con el análisis de las cámaras de videovigilancia en la zona”, detalló la SSC en un pasado comunicado.