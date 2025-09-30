Harfuch en San Lázaro

Mucha expectación ha generado la próxima comparecencia del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, ante la Cámara de Diputados, como parte de la glosa del Primer Informe de Gobierno. Hay mucho interés por conocer cómo le ha hecho la actual administración para lograr contener la incidencia en delitos de alto impacto, en especial los homicidios. Harfuch, nos comentan, representa el extraño caso de un responsable de la seguridad que goza de popularidad entre la ciudadanía en general y cuyo trabajo es reconocido por especialistas en la materia y por políticos de la oposición. Ayer, Harfuch se reunió con el presidente de la Junta de Coordinación Política de San Lázaro, Ricardo Monreal, para definir el formato que tendrá la comparecencia, una de las más esperadas, por lo relevante que resulta el proceso de pacificación del país, algo que se ha logrado gracias a una política distinta a la de “abrazos no balazos”. Pendientes.

