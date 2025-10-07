Justifica alcaldía proceso para otorgar un contrato

Sr. Director:

En relación con la nota publicada el día hoy, en el diario que usted dirige, establecemos que es absolutamente falsa y por lo que a nosotros respecta carece de todo fundamento. Desconocemos si existieran intereses de terceros detrás de la información que genera este ataque doloso:

1. La licitación Pública Nacional 30001118-001-2025, para el bacheo de calles de la demarcación, se realizó en estricto apego a los lineamientos establecidos por la normatividad vigente. Todas las empresas participantes cumplieron con los requisitos administrativos y legales correspondientes. La empresa ganadora, Innovación de Proyectos Terra S.A de C.V, presentó la mejor oferta técnica y económica para la alcaldía, tal y como lo establece su propia nota.

2. En la documentación consta que la empresa ganadora y su representante legal se acreditaron conforme a la ley y ante la alcaldía, por lo que estaba en posibilidades de concursar. No existe la obligatoriedad de la administración para conocer los antecedentes de las empresas en tanto acrediten conforme a la ley la documentación requerida en el procedimiento.

3. Además, la representante legal de Innovación de Proyectos Terra S.A de C.V, como lo menciona la nota, corresponde a la persona que se acreditó por la empresa para el proceso señalado, lo cual no representa ninguna ilegalidad.

4. La alcaldía Benito Juárez reconoce la urgencia de atender y resolver el problema del bacheo en vialidades secundarías, por lo que puso en marcha el Plan Cero Baches, que a la fecha presenta un avance de más del 70% y que acredita el cumplimiento de los trabajos por parte de la empresa ganadora.

5. La alcaldía Benito Juárez reitera su compromiso con la transparencia. Los recursos con los que cuenta seguirán destinándose para atender las necesidades de los habitantes con estricto apego a la ley y con la finalidad de seguir haciendo de esta alcaldía el mejor lugar para vivir en la Ciudad de México.

Con fundamento en el Artículo 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos referente a la libertad de expresión y el derecho de réplica, se solicita la publicación del presente desmentido en el mismo espacio.

Atentamente

Dirección de Comunicación Social

Alcaldía Benito Juárez