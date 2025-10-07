Policías de CDMX chocan con manifestantes durante marcha en apoyo a Palestina

Esta tarde, en la Ciudad de México, se lleva a cabo una manifestación en apoyo al pueblo palestino, conmemorando dos años del conflicto armado entre Israel y Hamás.
La movilización fue organizada por colectivos pro-Palestina, estudiantes y organizaciones sociales, entre ellas la Federación de Estudiantes Revolucionarios Rafael Ramírez (FEDER) y la Plataforma Común por Palestina México.
El contingente partió del Monumento a la Revolución y se dirige hacia el Ángel de la Independencia, avanzando por Paseo de la Reforma.
Al momento, durante la marcha se han visto algunas movimientos de contención por parte la policía de la CDMX.
Durante esta retención policías han retirado objetos como un martillo, botellas de vidrio, una tubos de metal, latas de pintura y cohetones.
Por su parte, se encuentran presentes Personal de Concertación Política de la CDMX, pendiente de la marcha de colectivos en apoyo a Palestina, que tiene como destino a la embajada de Estados Unidos, pasando por av. Paseo de la Reforma.
