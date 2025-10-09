A casi 3 semanas y pese a protocolos, siguen amenazas en UNAM; desalojan Prepa 3

A poco de cumplirse tres semanas del asesinato de un alumno a manos de otro estudiante y que esto derivara en días de inestabilidad y paros, las amenazas de atentados en contra de la comunidad de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) se mantienen, pues este jueves se ordenó el desalojo de la Escuela Nacional Preparatoria No. 3, Justo Sierra, por una nueva amenaza de explosivo.

La Alcaldía Gustavo A. Madero dio a conocer que se llevó a cabo la evacuación preventiva del plantel, tras detectarse un objeto sospechoso dentro, por lo que elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México aplicaron los protocolos para resguardar a la comunidad estudiantil y docente.

Tras la inspección se corroboró que el objeto encontrado no representaba ningún riesgo, ya que únicamente se trataba de un termo con líquido en su interior.

Apenas el miércoles por la noche se suscitó otro incidente, en donde personas encapuchadas intentaron tomar la Facultad de Derecho, aún con los alumnos y maestros dentro, lo que desató un forcejeo en la entrada principal del edificio dentro de Ciudad Universitaria.

Aunque las clases se reanudaron el lunes, la incertidumbre se mantiene en algunos de los planteles, como es el caso de la FES Acatlán, en donde este jueves se llevó a cabo una asamblea en la que estuvo presente la directora Nora del Consuelo Goris Mayans.

Los alumnos presentes en la reunión terminaron inconformes con los planteamientos de las autoridades académicas, al decirse no escuchados y desatendidos, luego de que la directora se retirara sin darles mayor explicación. Derivado de esto, la comunidad estudiantil a abierto la posibilidad de entrar en paro.

Fue a partir del 22 de septiembre que se generó un ambiente de intranquilidad dentro de las aulas de la UNAM, causada en inicio por la exigencia de mayor seguridad luego de que un estudiante asesinó a un compañero dentro del CCH Sur; sin embargo, la situación se agravó cuando los distintos planteles comenzaron a recibir amenazas de explosivos o ataques, lo que generó paros y suspensiones de las actividades académicas.

Desde la semana pasada, el rector Leonardo Lomelí anunció una serie de medidas y adecuaciones a sus protocolos para mejorar la seguridad y atención a los estudiantes; sin embargo, las amenazas han persistido.

Antier, esta casa de estudios dio a conocer que ya se han identificado al menos a dos personas a las que se les responsabiliza de generar las amenazas, por lo que ya fueron citadas a declarar.

