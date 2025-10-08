Encapuchados toman la Preparatoria 8 de la UNAM

Los encapuchados crearon un cerco en el acceso a la prepa

La tarde de este miércoles 8 de octubre, un grupo de encapuchados tomó las instalaciones de la Preparatoria 8 “Miguel E. Schulz” de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), ubicada en la alcaldía Álvaro Obregón.

Hasta el momento, las autoridades del plantel no han emitido un comunicado oficial, en redes mencionan que esta acción podría responder a que presuntamente un policía habría herido a un alumno durante la marcha contra el genocidio en Gaza.

Durante la toma, los encapuchados crearon un cerco en el acceso a la prepa, mientras otros estudiantes abandonaban las instalaciones, según imágenes difundidas por los medios.

La presencia de los encapuchados generó tensión entre los alumnos y vecinos de la zona, por su parte, algunos padres de familia pelean en la entrada para evitar el cierre de las puertas.

Prepa 8 alista paro de actividades, presuntamente porque un policía hirió a un alumno que se manifestó contra el genocidio en Gaza.



Prepa 8 alista paro de actividades, presuntamente porque un policía hirió a un alumno que se manifestó contra el genocidio en Gaza.

Padres de familia pelean en la entrada para evitar que encapuchados cierren las puertas.

