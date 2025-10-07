Marcha Palestina Libre; Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM cancela clases

En la Ciudad de México se llevarán a cabo distintas movilizaciones para protestar en contra de los genocidios que están ocurriendo en Palestina desde hace dos años, por lo que la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM suspendió clases.

La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) informó, por medio de un breve comunicado emitido la mañana de este martes, que se realizará un paro total de actividades este 7 de octubre.

Con la finalidad de que la comunidad estudiantil pueda participar en la marcha Palestina Libre, el paro total será de labores académicas y administrativas.

Debido a esto, desde las 10:00 hasta las 21:00 horas de este martes no se tendrá labores en la FCPyS de la UNAM.

A la comunidad de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales: pic.twitter.com/9ZUfjCQbGs — FCPyS-UNAM (@UNAM_FCPyS) October 7, 2025

¿Qué es la marcha Palestina Libre?

Este 7 de octubre se llevarán a cabo distintas movilizaciones en la Ciudad de México, con la finalidad de protestar en contra de los genocidios que están ocurriendo en la franja de Gaza desde hace dos años.

En el Espejo de Agua de Ciudad Universitaria la cita es este 7 de octubre a las 13:30 horas, en el cartel que circula en redes sociales se especifica que este es un acto político interseccional.

En este movimiento participarán Académicos con Palestina Contra el Genocidio, la Asamblea Universitaria y Popular por Palestina, el Sindicado Independiente de Trabajadoras y Trabajadores Académicos de la UNAM y el Sindicato de Trabajadores de la UNAM.

En este mismo sentido, este martes 7 de octubre a las 16:00 horas se convoca una megamarcha en contra del genocidio en Palestina, la cual comenzará desde el Hemiciclo a Juárez, también conocida como la Plaza Palestina Libre, hasta la embajada de Estados Unidos de la capital.

En este cartel se puede leer la leyenda “¡Sancionar a Israel ya! ¡Romper relación con Israel! ¡Solidaridad con la Flotilla Sumud!”

Carteles de marchas palestina libre 7 de octubre ı Foto: Redes Sociales

¿Qué pasó el 7 de octubre en Palestina?

El 7 de octubre del 2023 se desató nuevamente el conflicto bélico entre Israel y Palestina, pues debido a los ataques propiciados por el grupo armado Hamás hacia Israel, estos decidieron comenzar atentados en contra de la franja de Gaza.

El ataque de Hamás hacia Israel del 7 de octubre dejó un saldo de aproximadamente mil 200 personas muertas, aproximadamente 5 mil 500 personas heridas, y 250 rehenes.

De acuerdo con el Ministerio de Sanidad de Palestina, los bombardeos y la invasión terrestre de Israel a Palestina han dejado, hasta el momento, casi 67 mil asesinatos a ciudadanos palestinos, y además casi 169 mil personas heridas.

Estos bombardeos de Israel al pueblo de Palestina continúan después de dos años, además también hay un bloqueo en las entradas a Gaza, por lo que la población civil se encuentra sin acceso a servicios básicos como la electricidad, agua, alimentos, medicamentos y atención médica.