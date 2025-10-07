Marchan colectivos pro palestina en CDMX; exigen rompimiento diplomático con Israel

Marchan en CDMX para sumarse a voces globales en favor de Palestina.

Colectivos de activistas marchan este martes en la zona Centro de la Ciudad de México para sumarse a las voces globales que piden el fin del conflicto en Gaza, condenar la detención de los connacionales de la flotilla Global Sumud y exigir el rompimiento de relaciones diplomáticas de nuestro país con Israel.

De acuerdo con el Centro de Monitoreo Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC-CDMX), la marcha se organizó para partir del Hemiciclo a Juárez con dirección a la Embajada de Estados Unidos en México, ubicada en Paseo de la Reforma 305.

#PrecauciónVial | Marcha del Monumento a la Revolución, se incorpora hacia Av. Paseo de la Reforma, rumbo a la Embajada de Estados Unidos de América en México, alcaldía Cuauhtémoc. #AlternativaVial Av. Insurgentes, Av. México-Tenochtitlán y Circuito Interior. pic.twitter.com/VgX8DRrdIJ — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) October 7, 2025

Alrededor de las 10:00 horas, la SSC-CDMX informó el inicio de la manifestación, la cual, estima, avanzará principalmente sobre Paseo de la Reforma.

En las imágenes compartidas por la dependencia, se aprecian pancartas con mensajes alusivos al motivo de la marcha, como son: “Alto al genocidio en Palestina” o “Que la juventud vuelva a creer en la Revolución”.

#PrecauciónVial | Manifestantes continúan avanzando sobre Av. Paseo de la Reforma al Poniente a la altura de la Glorieta de la Joven Amajac, rumbo a la Embajada de Estados Unidos de América en México, alcaldía Cuauhtémoc. #AlternativaVial Av. Insurgentes y Circuito Interior. pic.twitter.com/4ZWei0kmRI — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) October 7, 2025

Según la dependencia, el propósito de los manifestantes es protestar “en rechazo a la detención arbitraria de los activistas integrantes de la ‘Flotilla Global Sumud’, quienes se dirigían a Gaza con el propósito de llevar ayuda humanitaria y defender los derechos humanos y la dignidad del pueblo palestino”.

También, para “exigir el cese de la guerra en Gaza y [demandar] al gobierno mexicano que asuma una postura firme y ética, rompiendo relaciones con el gobierno que fomenta y perpetúa las agresiones en Medio Oriente”.

#PrecauciónVial | Marcha continúa avanzando sobre Av. Paseo de la Reforma al Poniente a la altura de París, con destino a la Embajada de Estados Unidos de América en México, alcaldía Cuauhtémoc. #AlternativaVial Av. Insurgentes, Av. Chapultepec y Circuito Interior. pic.twitter.com/Xd1Pr5zR9T — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) October 7, 2025

La SSC-CDMX estima la presencia de 500 manifestantes, así como alrededor de 33 organizaciones en apoyo. Sin embargo, la cifra oficial se dará a conocer al término del evento.

Aunque se prevé como una marcha pacífica, la SSC-CDMX advirtió que no se descarta la presencia de grupos que realicen actos vandálicos.

#PrecauciónVial | Continúan avanzando manifestantes sobre Av. Paseo de la Reforma al Poniente a la altura de la Glorieta del Ahuehuete, rumbo a la Embajada de Estados Unidos de América en México, alcaldía Cuauhtémoc. #AlternativaVial Av. Chapultepec y Circuito Interior. pic.twitter.com/bSSI2tjH8Q — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) October 7, 2025

“No se descarta que se sumen en apoyo grupos con perfil anarquista que realicen pintos y actos vandálicos durante el desarrollo de la marcha”, escribió la dependencia.

La marcha pro palestina en México, que se ha repetido en múltiples ocasiones durante los últimos meses, ocurre en el marco de eventos similares registrados en diferentes países del mundo.

Un manifestante sostiene una bandera de Palestina, frente a la embajada de Estados Unidos en Brasilia, Brasil. ı Foto: Reuters

Países de Latinoamérica, Oriente Medio, Europa y más han celebrado marchas multitudinarias en días recientes, para exigir el fin del conflicto en Gaza y la retirada de las tropas israelíes, a las cuales acusan de perpetrar un “genocidio” contra la población de la región.

Mientras tanto, Hamás e Israel, beligerantes en el conflicto, sostienen diálogos indirectos esta semana, en Egipto, con miras a aceptar el plan de paz propuesto por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

