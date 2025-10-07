Delegaciones de Hamás e Israel celebran segundo día de diálogos en Egipto sobre plan de paz

Un manifestante sostiene una bandera de Palestina, frente a la embajada de Estados Unidos en Brasilia, Brasil.

Delegaciones de Hamás e Israel sostuvieron este martes su segundo día de conversaciones indirectas en la ciudad egipcia de Sharm el Sheij, con el objetivo de avanzar en un acuerdo de alto el fuego en Gaza, en el marco del plan de paz impulsado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Las negociaciones coinciden con el segundo aniversario del ataque de Hamás a territorio israelí, ocurrido el 7 de octubre de 2023.

Humo emerge de explosiones en Gaza. ı Foto: Reuters

Como informaron agencias internacionales, el primer día de reuniones concluyó con avances en torno a la liberación de rehenes y la instauración de un cese de hostilidades, según un funcionario egipcio que pidió el anonimato.

Las conversaciones, mediadas por Egipto y Qatar, fueron retomadas el martes con la expectativa de alcanzar un consenso sobre los puntos restantes del plan, que prevé el desarme de Hamás y la eventual retirada de las tropas israelíes de la Franja de Gaza.

Manifestantes pro palestinos en Indonesia. ı Foto: Reuters

Según Europa Press, el portavoz del Ministerio de Exteriores de Qatar, Mayed al Ansari, confirmó que aún faltan acuerdos en “muchos detalles” relacionados con la propuesta estadounidense, especialmente en torno a la entrega de rehenes, la liberación de prisioneros palestinos y la entrada de ayuda humanitaria.

“Todas las partes han dado su visto bueno al plan, pero los obstáculos están ahora en su aplicación”, declaró.

Desplazados palestinos en Gaza. ı Foto: Reuters

El esquema propuesto contempla que Gaza quede bajo una administración internacional supervisada por Trump y el exprimer ministro británico Tony Blair, una vez que Hamás deponga las armas. No obstante, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, reiteró su rechazo a la creación de un Estado palestino y aseguró que las tropas israelíes permanecerán desplegadas “en la mayoría” del territorio, lo que genera dudas sobre la viabilidad del acuerdo.

Un manifestante sostiene una bandera de Palestina, frente a la embajada de Estados Unidos en Brasilia, Brasil. ı Foto: Reuters

Por su parte, el dirigente de Hamás Fauzi Barhum señaló que su delegación busca “retirar todos los obstáculos” para lograr un pacto que garantice la retirada total del Ejército israelí, el regreso de los desplazados y el inicio de la reconstrucción bajo supervisión palestina. Al mismo tiempo, acusó a Netanyahu de intentar “obstruir” las negociaciones, al igual que en rondas previas.

Mientras las conversaciones avanzan, la situación humanitaria en Gaza sigue siendo crítica. Según el Ministerio de Salud del enclave, más de 67 mil palestinos han muerto y cerca de 170 mil han resultado heridos desde el inicio del conflicto, cifras que la ONU considera las estimaciones más fiables.

El secretario general António Guterres calificó la crisis como “una catástrofe de magnitud que desafía la comprensión” y pidió aprovechar la oportunidad para poner fin a la guerra.

Información de Associated Press y Europa Press.

am