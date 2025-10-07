Negociaciones en Egipto buscan poner fin a la guerra en Gaza

Las negociaciones indirectas entre representantes de Israel y Hamas comenzaron ayer en el balneario egipcio de Sharm el-Sheikh, bajo la mediación de Egipto y Catar, en torno a la propuesta del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para poner fin a la guerra en Gaza. La cadena Al-Qahera News, vinculada a la inteligencia egipcia, informó que las delegaciones discutieron la preparación de condiciones para la liberación de prisioneros y detenidos, primer punto del plan presentado por Washington. Hoy se prevén más discusiones.

Trump afirmó desde la Oficina Oval que Hamas “ha aceptado cuestiones muy importantes” y que las conversaciones “avanzan con rapidez”. “Creo que lo estamos haciendo muy bien y que pronto habrá un acuerdo sobre Gaza”, aseguró. Por su parte, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, añadió que los equipos técnicos verifican las listas de rehenes israelíes y de presos palestinos que serían liberados en la primera fase del acuerdo.

El Dato: Las conversaciones de ayer fueron “positivas” y se elaboró una hoja de ruta sobre cómo continuaría la actual ronda de conversaciones.

Según el plan de Trump, Hamas liberaría a los cautivos a cambio de la excarcelación de cientos de palestinos detenidos en cárceles israelíes. A la par, el grupo terrorista cedería la administración de Gaza, mientras Israel se comprometería a retirar gradualmente sus fuerzas del enclave costero. Sin embargo, los términos sobre el desarme de Hamas y la posible creación de un Estado palestino aún no están definidos, lo que mantiene abiertas varias tensiones entre las partes.

Sin embargo, una fuente de seguridad egipcia citada por EFE señaló que los representantes de Israel fueron “reticentes a cooperar” durante la primera jornada y que no ofrecieron garantías sobre el cese de operaciones militares en Gaza una vez liberados los rehenes. Según el informante, las discusiones sobre los mecanismos de implementación del plan “fueron en vano”, aunque expresó confianza en que la participación estadounidense logre destrabar el proceso.

104 gazatíes han muerto desde el 4 de octubre

169 mil 679 palestinos han resultado heridos por Israel

Por parte de Hamas, la delegación es encabezada por Khalil al-Hayya, alto funcionario del movimiento que sobrevivió el mes pasado a un intento de asesinato israelí en Qatar. Al-Hayya se reunió previamente con funcionarios de inteligencia egipcios antes de las conversaciones. Según fuentes árabes, los mediadores egipcios y qataríes esperan que, tras esta ronda inicial, se sumen el enviado especial estadounidense para Medio Oriente, Steve Witkoff, así como el asesor presidencial y yerno de Trump, Jared Kushner, quienes buscarán resolver los puntos conflictivos restantes.

El plan estadounidense contempla una fuerza internacional encargada de supervisar la estabilidad en Gaza tras la retirada israelí. También se discutirán los plazos del repliegue militar, la composición de la administración civil provisional y las garantías de seguridad para ambas partes. La propuesta deja abierta la posibilidad de retomar negociaciones futuras sobre el reconocimiento de un Estado palestino, una opción que Netanyahu rechaza tajantemente.

Asimismo, Trump elogió el papel de líderes como el turco Recep Tayyip Erdogan y destacó el apoyo de Catar, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita. “Tenemos a todos de nuestro lado para lograr este acuerdo. Nunca ha habido nada igual. Todos quieren que suceda”, declaró el mandatario.

A pesar del tono optimista en Washington, persisten discrepancias de fondo. Israel exige la liberación simultánea de todos los cautivos en un plazo de 72 horas y mantener la libertad de perseguir a miembros de Hamas, incluso tras el retiro militar. Para los mediadores, estas condiciones podrían entorpecer el proceso.

DENUNCIAN TORTURA. Mientras tanto, el Ministerio de Exteriores de Israel informó ayer que 171 activistas de la Flotilla Global Sumud, entre ellos la activista sueca Greta Thunberg, fueron deportados a Grecia y Eslovaquia. En un comunicado difundido en X, las autoridades israelíes calificaron a los integrantes del grupo como “provocadores” que intentaban violar el bloqueo marítimo impuesto sobre el enclave palestino desde hace 16 años.

A su llegada al aeropuerto de Atenas, Thunberg denunció que “Israel está intentando eliminar a una población entera”. La activista, acompañada por más de un centenar de deportados, relató ante medios internacionales que los integrantes de la flotilla fueron víctimas de malos tratos y abusos durante su detención, aunque aseguró que su principal preocupación es la situación humanitaria.

Thunberg afirmó que Israel ha violado el derecho internacional al impedir el ingreso de ayuda humanitaria y acusó a la comunidad global de inacción. “Los Estados tienen la obligación legal de actuar para evitar que se produzca un genocidio, ejercer presión real y detener las transferencias de armas”, dijo. En tanto, los activistas deportados indicaron que fueron torturados por parte de las fuerzas israelíes durante su detención. Asimismo, una nueva flotilla humanitaria, compuesta por ocho veleros y el barco Conscience, continúa su trayecto hacia Gaza. Entre sus 82 tripulantes hay periodistas, personal médico y activistas de distintas nacionalidades. La embarcación ha sido vigilada por drones israelíes.