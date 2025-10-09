Movilidad en CDMX

Trabajos completos de Línea 1 del Metro estarán listos a mediados de noviembre: Brugada

Jefa de Gobierno anunció que para inaugurar los trabajos de remodelación de Línea 1 del Metro sólo hace falta concluir la obra civil en la estación Observatorio, por lo que será el 16 de noviembre cuando todos los ciudadanos capitalinos podrán ocuparla completamente

Clara Brugada, jefa de Gobierno de CDMX.
Clara Brugada, jefa de Gobierno de CDMX. Foto: Captura de pantalla.
Por:
Fernanda Rangel

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, anunció este jueves que para inaugurar los trabajos de remodelación de Línea 1 del Metro sólo hace falta concluir la obra civil en la estación Observatorio, por lo que será el 16 de noviembre cuando todos los ciudadanos capitalinos podrán ocuparla completamente.

Clara Brugada precisó que los trabajos de obra civil en la estación Observatorio se harán en los siguientes 15 días, por lo que se prevé que concluyan a finales de octubre.

Noticia en desarrollo

