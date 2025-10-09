Trabajos completos de Línea 1 del Metro estarán listos a mediados de noviembre: Brugada

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, anunció este jueves que para inaugurar los trabajos de remodelación de Línea 1 del Metro sólo hace falta concluir la obra civil en la estación Observatorio, por lo que será el 16 de noviembre cuando todos los ciudadanos capitalinos podrán ocuparla completamente.

Clara Brugada precisó que los trabajos de obra civil en la estación Observatorio se harán en los siguientes 15 días, por lo que se prevé que concluyan a finales de octubre.

▶️#VIDEO | 🚨 Línea 1 del Metro estará lista a mediados de noviembre, potencialmente el 16 de noviembre🚨

La jefa de gobierno Clara Brugada (@ClaraBrugadaM) anunció este 9 de octubre que para inaugurar la línea uno completa solo hace falta concluir la obra civil en la estación… pic.twitter.com/J1V5hc22AC — La Razón de México (@LaRazon_mx) October 9, 2025

Noticia en desarrollo

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR