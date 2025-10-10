Cae Lex Ashton ‘N’, joven que apuñaló a alumno dentro del CCH Sur

Detienen a Lex Ashton “N”, joven que apuñaló a alumno dentro del CCH Sur.

La Fiscalía de la Ciudad de México detuvo a Lex Ashton “N”, joven que apuñaló a alumno dentro del CCH Sur el pasado 22 de septiembre del 2025.

La captura del masculino ocurrió después de que se le diera de alta del Hospital General Regional número 2 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en el que se encontraba después de resultar lesionado.

