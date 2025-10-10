Sigue la investigación

Cae Lex Ashton ‘N’, joven que apuñaló a alumno dentro del CCH Sur

La captura de Lex Ashton “N” ocurrió después de que salió del Hospital General Regional número 2 del IMSS

Detienen a Lex Ashton “N”, joven que apuñaló a alumno dentro del CCH Sur.
Detienen a Lex Ashton “N”, joven que apuñaló a alumno dentro del CCH Sur. Foto: Fundación UNAM
Por:
Julio Vázquez

La Fiscalía de la Ciudad de México detuvo a Lex Ashton “N”, joven que apuñaló a alumno dentro del CCH Sur el pasado 22 de septiembre del 2025.

La captura del masculino ocurrió después de que se le diera de alta del Hospital General Regional número 2 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en el que se encontraba después de resultar lesionado.

En un momento más información.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

Temas:
TE RECOMENDAMOS:
Cae presunto asesino de Bertoldo Pantaleón, sacerdote de la parroquia de San Cristóbal, en Guerrero.
Seguridad

Cae presunto asesino de Bertoldo Pantaleón, sacerdote de la parroquia de San Cristóbal, en Guerrero