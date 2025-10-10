Cae presunto asesino de Bertoldo Pantaleón, sacerdote de la parroquia de San Cristóbal, en Guerrero.

La Fiscalía de Guerrero logró la detención de Miguel “N”, por su probable responsabilidad en el asesinato del sacerdote de la parroquia de San Cristóbal, en el municipio de Mezcala, Bertoldo Pantaleón Estrada.

En la detención del presunto culpable participaron elementos de la Policía Investigadora Ministerial, de la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), la Guardia Nacional (GN), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y de la Policía Estatal.

Miguel “N” fue puesto a disposición del Juez de Control y Enjuiciamiento Penal que lo requiere, a efecto de que se determine su situación jurídica conforme a derecho.

“Gracias a los trabajos interinstitucionales de investigación e inteligencia, el imputado fue localizado y detenido por elementos de esta Fiscalía”, informó la institución en un comunicado.

Asesinato de Bertoldo Pantaleón, sacerdote desaparecido en Guerrero

De acuerdo con la investigación, el detenido habría participado en los hechos ocurridos el 4 de octubre de 2025, cuando la víctima fue privada de la vida por disparos de arma de fuego. El cuerpo de Bertoldo Pantaleón Estrada fue localizado el pasado 6 de octubre del 2025 en el interior de un vehículo, en el municipio de Eduardo Neri.

En sus redes sociales, los obispos de México lamentaron lo sucedido y expresaron sus condolencias al obispo de Chilpancingo-Chilapa, monseñor José de Jesús González Hernández, a la comunidad de San Cristóbal y a la familia de Pantaleón Estrada.

En tanto, creyentes expresaron su dolor por el asesinato de Pantaleón Estrada. La mayoría pidió por el descanso de éste y lamentaron el hecho.

