¿De qué murió Fede Dorcaz? Esto se sabe del asesinato del modelo y cantante argentino

Este viernes, el asesinato de Fede Dorcaz, modelo y cantante argentino que participaría en Las Estrellas Bailan en Hoy, ha conmovido al público mexicano en redes sociales, donde lamentan profundamente el fallecimiento del joven de 29 años de edad.

Muchos se preguntan cómo murió Fede Dorcaz. Ahora, te compartimos qué se sabe sobre el fallecimiento del novio de Mariana Ávila, caso que ya se encuentra en manos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC CDMX).

¿De qué murió Fede Dorcaz?

De acuerdo con la SSC, el asesinato del joven cantante fue un “ataque directo” y su muerte ocurrió por las heridas que recibió tras ser atacado con un arma de fuego mientras se encontraba conduciendo por el anillo Periférico.

“Personal de la SSC tomó conocimiento de un hombre que perdió la vida, por impactos de arma de fuego, al parecer por un ataque directo, en la lateral del anillo Periférico a la altura de la calle Electrificación, en la colonia Ampliación Daniel Garza, de la alcaldía Miguel Hidalgo”, se informó.

Según la secretaría, se realizan análisis de las cámaras de videovigilancia en la zona para identificar a los probables responsables del ataque. Los primeros reportes señalan que los agresores viajaban a bordo de dos motocicletas.

También se dio parte al agente del Ministerio Público para los servicios periciales correspondientes y las investigaciones conjuntas y así , identificar el móvil por el que fue asesinado Dorcaz.

Personal de la #SSC tomó conocimiento de un hombre que perdió la vida, por impactos de arma de fuego, al parecer por un ataque directo, en la lateral del anillo #Periférico a la altura de la calle Electrificación, en la colonia Ampliación Daniel Garza, de la… pic.twitter.com/aMrSsOtVcx — SSC CDMX (@SSC_CDMX) October 10, 2025

Fede iba a formar parte junto a su novia de Las Estrellas Bailan en Hoy, una oportunidad importante para que el artista se volviera más conocido en el entretenimiento mexicano. Si bien no se había anunciado, su participación estaba confirmada.

Por este motivo, en el programa Hoy lamentaron la muerte de Fede Dorcaz. Fue Andrea Legarreta quien informó sobre su fallecimiento y Galilea Montijo replicó: “Justo ayer revelamos a Mariana como participante deLas Estrellas Bailan en Hoy, estaba previsto que Fede fuera su pareja en esta nueva temporada”