¿Quién es Mariana Ávila? Novia de Fede Dorcaz con quien iba a participar en Las Estrellas Bailan en Hoy

La noticia del asesinato de Fede Dorcaz sorprendió a las redes sociales y el mundo del entretenimiento, pues el joven estaba a punto de formar parte de Las Estrellas Bailan en Hoy junto a su novia, Mariana Ávila.

“Personal de la SSC tomó conocimiento de un hombre que perdió la vida, por impactos de arma de fuego, al parecer por un ataque directo, en la lateral del anillo Periférico a la altura de la calle Electrificación, en la colonia Ampliación Daniel Garza, de la alcaldía Miguel Hidalgo”, informó la LaSecretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México sobre la muerte de Fede Dorcaz.

⚫️ Fede Dorcaz, cantante y modelo, novio de Mariana Ávila, falleció este jueves 9 de octubre. El argentino de 38 años iba a ser anunciado como participante de Las Estrellas Bailan en Hoy, pues se tenía contemplado como la pareja de baile de su novia en el reality.



¿Quién es Mariana Ávila?

Mariana Ávila es una creadora de contenido y cantante de Venezuela, quien en los últimos años ganó popularidad en redes sociales con sus videos de estilo de vida y sus canciones.

En abril de 2025, la artista lanzó su primer álbum, el cual incluye una canción llamada ‘Moka’ que es una colaboración entre ella y quien fue su novio, el cantante argentino que fue asesinado.

La artista treintañera cuenta con millones de seguidores en sus redes sociales y por sus habilidades en el mundo del entretenimiento, fue confirmada para formar parte de Las Estrellas Bailan en Hoy, reality show del programa que haría junto a su novio.

A solo un día de la revelación de su participación, se dio a conocer la muerte de Fede, quien fue asesinado en la noche del jueves 9 de octubre en la lateral del anillo Periférico.

Sobre la muerte de su novio, la cantante escribió un mensaje en su cuenta de X, donde parecía estarse despidiendo de manera breve y amorosa de él. "Siempre serás mi persona favorita en todo el mundo, te amo te amo te amo y te amaré siempre“, escribió Mariana Ávila en su publicación que estaría dedicada a Fede Dorcaz.