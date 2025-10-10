¿Quién era Fede Dorcaz? Novio de Mariana Ávila y participante de Las Estrellas Bailan en Hoy

Se dio a conocer este viernes la muerte de Fede Dorcaz, modelo y cantante que iba a formar parte de la nueva edición del proyecto de Televisa, Las Estrellas Bailan en Hoy. El también novio de Mariana Ávila fue asesinado tras recibir varios impactos de bala mientras conducía.

La noticia generó conmoción en el mundo del espectáculo y en el programa Hoy lamentaron el asesinato de Fede Dorcaz. “Justo ayer revelamos a Mariana como participante de Las Estrellas Bailan en Hoy, estaba previsto que Fede fuera su pareja en esta nueva temporada”, confirmó Galilea Montijo tras darse a conocer la muerte del argentino.

⚫️ Fede Dorcaz, cantante y modelo, novio de Mariana Ávila, falleció este jueves 9 de octubre. El argentino de 38 años iba a ser anunciado como participante de Las Estrellas Bailan en Hoy, pues se tenía contemplado como la pareja de baile de su novia en el reality.



¿Quién era Fede Dorcaz?

El nombre real del famoso era Federico Dorcazberro. Fue cantante, compositor y modelo italo argentino que destacó en lo últimos años en la industria musical en Latinoamérica, siendo proyectado por revistas como Rolling Stone como una estrella en ascenso.

Nació en Argentina, pero pasó gran parte de su infancia en España. Trabajó como modelo desde su juventud y a los 18 años de edad fue descubierto en Barcelona, lo que lo llevó a participar en desfiles para marcas como Armani y Dolce & Gabbana.

Tras su éxito en la pasarela, en 2017 lanzó sus primeros sencillos musicales, decidido a triunfar en la industria; en 2023, se mudó a México con la intención de que su carrera artística despuntara.

Fede fue pareja de la artista Mariana Ávila y según la información disponible en redes sociales, llevaban un año con siete meses de relación cuando terminó la vida del joven de solo 29 años de edad.

"Siempre serás mi persona favorita en todo el mundo, te amo te amo te amo y te amaré siempre“, escribió ella en su cuenta de X, lo que muchos han interpretado como un mensaje dedicado a su novio, con quien iba a competir en Las Estrellas Bailan en Hoy.

De acuerdo con la La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC CDMX), Fede Dorcaz perdió la vida tras recibir varios impactos de bala mientras conducía por la alcaldía Miguel Hidalgo en la capital mexicana, en la lateral del anillo Periférico.