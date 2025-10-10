Muere Fede Dorcaz participante de Las Estrellas Bailan en Hoy; ¿quién era?

El cantante y modelo Fede Dorcaz, novio de Mariana Ávila, fue asesinado en la Ciudad de México la noche del jueves 9 de octubre. El argentino de 38 años iba a ser anunciado como participante de Las Estrellas Bailan en Hoy, pues se tenía contemplado como la pareja de baile de su novia en el reality.

La noticia causó consternación en redes sociales. Durante la emisión del programa Hoy de esta mañana, las y los conductores confirmaron la muerte de Fede, además de destinar un breve momento para despedirlo.

Muere Fede Dorcaz de Las Estrellas Bailan en Hoy

“Falleció Fede Dorcaz, cantante y modelo, pareja de Mariana Ávila”, reveló Andrea Legarreta al borde del llanto.

“Justo ayer revelamos a Mariana como participante de Las Estrellas Bailan en Hoy, estaba previsto que Fede fuera su pareja en esta nueva temporada”, confirmó Galilea Montijo en el programa de esta mañana.

Andrea Escalona, Raúl Araiza y Arath de la Torre también expresaron su pesar por la pérdida, mientras que la producción de Hoy compartió imágenes de los últimos ensayos de Fede Dorcaz junto a su compañera de baile y novia, Mariana Ávila.

Varios integrantes de la nueva edición de Las Estrellas Bailan en Hoy se unieron a los conductores en este momento tan doloroso y, visiblemente conmovidos, recordaron entre lágrimas algunas vivencias que compartieron con Fede Dorcaz durante las prácticas.

¿De qué falleció Fede Dorcaz?

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC CDMX), informó en redes sociales que el artista murió la noche del jueves 9 de octubre luego de haber recibido varios impactos de bala mientras conducía por calles de la Alcaldía Miguel Hidalgo de la Ciudad de México.

“Personal de la SSC tomó conocimiento de un hombre que perdió la vida, por impactos de arma de fuego, al parecer por un ataque directo, en la lateral del anillo Periférico a la altura de la calle Electrificación, en la colonia Ampliación Daniel Garza, de la alcaldía Miguel Hidalgo”, se informó.

¿Quién era Fede Dorcaz?

Fede Dorcaz, cuyo nombre real es Federico Dorcazberro, era un cantante, compositor y exmodelo ítalo‑argentino que se había destacado en los últimos años dentro de la escena musical latina.

Nació en Mar del Plata, Argentina, y pasó parte de su infancia en España, específicamente en Palma de Mallorca. Desde joven trabajó como modelo, a los 18 años fue descubierto en Barcelona y desfiló para marcas como Armani y Dolce & Gabbana.

Más adelante, Fede Dorcaz decidió dedicarse a la música y, en 2017, lanzó sus primeros sencillos. Su estilo era caracterizado por ser una mezcla de pop, baladas románticas y ritmos latinos.

En 2023 se mudó a México con la idea de impulsar todavía más su carrera artística en el mercado latinoamericano. Algunas canciones destacadas de su álbum debut Instinto (2024), grabado en Los Ángeles, y son “Cara bonita”, “La decisión” y “Volver a empezar”.