Las Estrellas Bailan en Hoy: Ellos son todos los participantes

La nueva temporada de Las Estrellas Bailan en Hoy se estrena el próximo lunes 13 de octubre y poco a poco se han dado a conocer a los famosos que llevarán a la pista sus mejores pasos de baile en la competencia.

El concurso durará 10 semanas y se podrá ver de 10:00 am a 12:00 pm de lunes a viernes. La temporada pasada Sandra Itzel e Imanol Landeta sorprendieron al público con su habilidad en el baile y se coronaron como la pareja ganadora.

Aquí te contamos quiénes son los participantes de Las Estrellas Bailan en Hoy este 2025.

¿De qué trata Las Estrellas Bailan en Hoy?

Las Estrellas Bailan en Hoy es una sección del programa matutino mexicano Hoy, donde varias celebridades compiten en un concurso de baile por parejas. Cada semana, los participantes presentan coreografías de distintos estilos, evaluadas por un jurado que califica técnica, ritmo y carisma.

Además del puntaje, el público influye votando por sus favoritos, lo que puede salvarlos de la terrible eliminación. La dinámica incluye desafíos sorpresa, en ocasiones cambios de pareja y galas temáticas. Al final, sólo una pareja gana.

La temporada 2025 de Las Estrellas Bailan en Hoy está a pocos días de dar inicio y ya se anunció quiénes se enfrentarán en la pista de baile. en total, hay 14 participantes, 7 hombres y 7 mujeres, quienes ensayarán para entregarle lo mejor al público. Ellos son:

Marcelia Figueroa , hija de Joan Sebastian.

Michelle González , actriz mexicana.

Jimena Longoria , personalidad de internet y conductora.

Gualy Cárdenas , personalidad de internet y esposo de Jimena Longoria.

El Chevo , comediante.

Aldo Guerra , actor mexicano.

Jessica Díaz , actriz y cantante.

Jade Fraser , actriz.

Malillany Marin , actriz cubana.

Aarón Mercury , influencer y exparticipante de LCDLFM 3.

Karenka , actriz y cantante.

Kunno , influencer regiomontano y amigo de Ángela Aguilar.

Marcos Montero , actor y novio de Susana González.

La Bebeshita, influencer.

Puedes ver la séptima temporada de Las Estrellas Bailan en Hoy a través de Las Estrellas en tv abierta y por ViX. Los famosos ya están preparándose para la competencia que inicia el próximo lunes 13 de octubre.

Además, los fans ya demuestran apoyo a su participante preferido utilizando hashtags y comentando las publicaciones de redes sociales del perfil oficial del programa Hoy. Un fandom que ya comienza a movilizarse es el de Aarón Mercury, a quien apoyaron también durante su estancia en LCDLF.