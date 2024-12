Imanol y Manuel Landeta hacen llorar a Galilea Montijo con su acto en ‘Las Estrellas bailan en Hoy’ | VIDEO

Manuel Landeta y su hijo Imanol hicieron llorar a Galilea Montijo por su participación de este 5 de diciembre en el concurso “Las estrellas bailan en Hoy”, del matutino Hoy, pues sus pasos ¿estuvieron muy malos? A continuación, te contamos qué fue lo que pasó.

Justamente este día hubo en “Las estrellas bailan en Hoy” una doble eliminación, e Imanol Landeta junto a su padre Manuel tuvieron que salir a sacar sus mejores movimientos en la pista.

Su actuación fue tan buena y emotiva, que las conductoras del programa matutino quedaron extremadamente cautivadas por sus habilidades en la pista y la manera en la que la dupla padre e hijo sacaron los prohibidos.

La primera en hablar fue Andrea Legarreta, quien destacó el profesionalismo de los Landeta, mismos a los que también les agradeció por regalar al público un momento que destaca los valores de la familia tradicional.

“Estos momentos se llevan en el corazón, son para siempre, ustedes unidos para siempre el amor de padre e hijo, pero esto también nos lo regalaron a nosotros”, dijo la ex de Erik Rubín.

No obstante, quien se mostró más conmovida fue Galilea Montijo, pues se puso a llorar por lo bello que para ella fue la actuación de los famosos.

“Ya voy a llorar porque volteó a ver a tu chiquillo con el orgullo que te ve y me emociona muchísimo”, dijo Galilea mientras secaba sus lágrimas.

Imanol Landeta también tuvo su momento lleno de sentimiento, pues aprovechó para recordar que había pasado mucho tiempo desde la última vez que había estado con su padre en la TV.

“Hace por lo menos 20 años que no estamos en un set de televisión juntos. Ha sido un año muy espectacular para mí, y la invitación de Andy a participar en Las estrellas bailan en Hoy, el corazón que hemos construido con Sandra y todo nuestro equipo ha sido increíble esta aventura. Es un sueño todo lo que he estado viviendo, no lo esperaba y tener a mi papá aquí que le pusimos un poquito de aceite en las bisagras”, dijo.

Así bailaron Imanol y Manuel Landeta en Hoy