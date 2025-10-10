Cervantino: Mono Blanco realza rescate del son jarocho.

Guanajuato, Guanajuato- Desde hace 50 años comenzó un rescate del fandango y, en consecuencia, un proceso que no sólo ha enriquecido la tradición veracruzana, sino que ha permitido que las personas no migren de sus comunidades.

“Es muy importante el fandango, porque su recuperación fue lo que permitió al son jarocho existir… Este movimiento en Veracruz ha evitado que mucha gente haya tenido que abandonar sus comunidades.

“Se ha hecho una cosa increíble, porque tiene su parte literaria, plástica, de los atuendos”, dijo hoy Gilberto Gutiérrez, director del grupo Mono Blanco, en Guanajuato, previo a la presentación de esta noche en el Festival Internacional Cervantino con el espectáculo Fandango Monumental: Fiesta de son y raíz, que inaugura el encuentro.

Gilberto Gutiérrez destacó que el fandango atrajo no sólo a los músicos de mayor edad, sino a los jóvenes, ya que esta gran fiesta está llena de alegría y se contagia.

“Los viejos músicos regresaron a tocar y los jóvenes músicos empezaron a hacerse adictos al fandango, porque es una cosa que genera una energía colectiva, positiva, genera felicidad, genera multigeneracional

“En este momento podemos decir que hay un regreso del son mexicano con mucha fuerza”, expresó.

Por su parte, Carlos Barradas, director del Ensamble de Arpas Andrés Huescas, quien también será parte de la inauguración del Cervantino, resaltó que hay un trabajo exhaustivo para rescatar las figuras tradicionales del arpa.

“Muchos jóvenes están incluyendo técnicas a la cultura del arpa jarocha. Eso ha hecho que las figuras tradicionales se estén perdiendo, porque es importante que el arpa jarocha siga sonando a arpa jarocha”, alertó.

Compartió que en el ensamble se ha hecho un trabajo de salvaguarda de las tradiciones.

“Hicimos un pequeño rescate de figuras que utilizaba mi familia para atacar el arpa y figuras de otras personas que dejaron un legado importante”, contó.

PIDEN SOLIDARIZARSE CON VERACRUZ

Debido a las inundaciones que padece el norte de Veracruz, Gilberto Gutiérrez, del grupo Mono Blanco, pidió solidarizarse con la entidad que este año es la invitada de honor en el Cervantino, junto con Gran Bretaña.

“Quisiera pedirles que mandemos buena energía y unas oraciones para los pueblos de México que ahorita están sufriendo por el agua, porque Veracruz es música, son, pero también es agua. Y ahorita estamos en una situación complicada con este tema del agua”, expresó.

JVR