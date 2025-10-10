Conductor perdió el control de pipa gas en Puente de la Concordia por exceso de velocidad: Fiscalía de CDMX

Se cumple un mes de la volcadura de una pipa de gas en el Puente de La Concordia, alcaldía Iztapalapa.

A un mes de la explosión de una pipa de gas LP en el Puente de la Concordia, en Iztapalapa, que dejó 31 personas fallecidas, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México confirmó que el accidente se debió a que el conductor del vehículo ingresó a la curva a una velocidad de 44 kilómetros por hora, superior al permitido de 40 km/h.

Luego de que especialistas forenses de 16 especialidades emitieran 273 dictámenes técnicos respecto a los hechos, se encontró que el conductor perdió el control.

“El conductor no tuvo la capacidad de mantener al vehículo sobre la vía”, informó Oscar Ochoa Orantes, encargado de la coordinación forense y servicios periciales.

TE RECOMENDAMOS: Compromiso firme Alcaldía Álvaro Obregón anuncia protocolo para búsqueda de personas desaparecidas

En conferencia de prensa, al mostrar un video respecto a cómo ocurrieron los hechos, se informó además que el vehículo se encontraba en buenas condiciones y sin fugas.

Los peritajes determinaron que no existían baches, desniveles o alteraciones en la carpeta asfáltica.

A un mes de los hechos, nueve personas continúan hospitalizadas, mientras que 44 han sido dadas de alta, mientras que el número de muertos es de 31.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

JVR