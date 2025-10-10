Hallan restos humanos durante demolición en hospital en Tlatelolco

Autoridades capitalinas informaron que se hallaron presuntos restos óseos humanos durante la demolición de un hospital en Tlatelolco, Ciudad de México, hechos por los cuales se iniciaron las investigaciones pertinentes.

A través de una tarjeta informativa publicada la noche del jueves, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste) informó que el hallazgo ocurrió durante la demolición del antiguo hospital Dr. Gonzalo Castañeda, ubicado en la citada colonia.

🚨Hallan #restos humanos en una CISTERNA en la obra del Hospital Dr. Gonzálo Castañeda, del #ISSSTE

en #Tlatelolco, en @AlcCuauhtemocMx. Hace 2 meses iniciaron los trabajos de demolición; hoy trabajadores reportaron la localización de un cuerpo en estado de descomposición.… pic.twitter.com/HBCJzEfL1F — Tania Aguilar (@Tania_aguilarcr) October 10, 2025

El Issste detalló que, tras el hallazgo, se notificó a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, la cual, detalló, ya inició una investigación. Asimismo, de acuerdo con reportes de medios locales, al lugar de los hechos llegaron elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos, así como de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSC-CDMX).

“El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) informa que durante las obras de demolición del antiguo Hospital ‘Dr. Gonzalo Castañeda’, ubicado en Tlatelolco, Ciudad de México, se identificaron presuntos restos humanos”, escribió el Issste en la tarjeta informativa.

Hoy encontraron el cadáver en descomposición de una persona en la cisterna de este inmueble que fue hospital del ISSSTE en la calle de Lerdo y Eje 2 Nte, en Tlatelolco. Este inmueble actualmente está en un proceso de demolición desde hace dos meses pero llevaba abandonado más de… pic.twitter.com/9cfXAMfqgW — ℭ𝔬𝔩𝔬𝔫𝔦𝔞 𝔊𝔲𝔢𝔯𝔯𝔢𝔯𝔬 (@LaGuerreroDF) October 10, 2025

“Ante esta situación, se actuó de inmediato y, conforme a protocolo, se dio aviso a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX), que ya ha tomado conocimiento del hecho y realiza las diligencias pertinentes”, abundó.

En el mismo sentido, el Issste aseguró que la demolición se realizó en todo momento bajo estrictos protocolos de seguridad, para evitar incidentes que representen un riesgo para la salud de los trabajadores involucrados.

#TarjetaInformativa | Con respecto a la identificación de presuntos restos humanos durante las obras de demolición del antiguo Hospital "Dr. Gonzalo Castañeda", ubicado en Tlatelolco, el #ISSSTEInforma lo siguiente: ⤵️ pic.twitter.com/bXXa1TYKLx — ISSSTE (@ISSSTE_mx) October 10, 2025

“Los trabajos continuaron de manera controlada, con el objetivo de asegurar todos aquellos elementos que, en el contexto de una demolición, pudieran representar un riesgo en materia de protección civil”, detalló el Issste.

“Es importante destacar que las labores de demolición del inmueble se han ejecutado en todo momento de forma planificada y bajo estrictas medidas de seguridad, sin que se hayan registrado incidentes que involucren al personal o a la población aledaña”, añadió.

Finalmente, el Issste remarcó que colabora con las autoridades en el desarrollo de las investigaciones.

¿Dónde estaba el hospital Dr. Gonzalo Castañeda y por qué fue demolido?

El antiguo hospital Dr. Gonzalo Castañeda fue demolido porque presentaba un riesgo inminente por daños estructurales que afectaban la seguridad y la salud. Cerrado desde hace más de 13 años por esta razón, el inmueble fue declarado en estado de riesgo y su infraestructura insuficiente para la atención médica actual.

La demolición se realiza para dar paso a la construcción de una nueva unidad médica que atenderá a derechohabientes de la zona norte de la Ciudad de México con especialidades adaptadas a las necesidades demográficas y epidemiológicas actuales.

Se encontraba en Prolongación Lerdo Esquina Manuel González SN, Tlatelolco, Cuauhtémoc, 06900 Ciudad de México, CDMX

