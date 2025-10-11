A exceso de velocidad atribuye peritaje el “pipazo” en Iztapalapa

Imagen del video presentado ayer en el que se reconstruyen la trayectoria de la pipa antes de la explosión en La Concordia.

A un mes de la explosión de una pipa de gas LP en el puente de la Concordia, en Iztapalapa, que dejó 31 personas fallecidas, Bertha Alcalde Luján, titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) confirmó que el accidente se debió a la impericia del conductor del vehículo, que, previo al accidente, ingresó a la curva a una velocidad de 44 kilómetros por hora, superior al permitido de 40.

Luego de que especialistas forenses de 16 especialidades emitieran 273 dictámenes técnicos respecto a los hechos, se encontró que el conductor perdió el control.

El Dato: El conductor de la pipa, Fernando Soto Munguía, condujo 6 horas y 20 minutos y descanso 15, incumpliendo con la norma NOM-087-SCT, que establece descansar 30 minutos por cada 5 horas de manejo.

Asimismo, tras realizar una revisión a la pipa de gas, se determinó que, previo al accidente, la unidad se encontraba en buenas condiciones y sin fugas, con lo que descartan fallas mecánicas.

La cifra total de fallecidos, lesionados y daños materiales fue de 31 personas muertas, 59 lesionadas y 44 víctimas que sufrieron daños materiales. Además, 52 vehículos afectados, de los cuales 48 son particulares y cuatro del servicio público.

La información aportada por la empresa a la FGJCDMX, revela que el día de los hechos, el conductor, que había salido de Tuxpan Veracruz con dirección a la Ciudad de México, registró tres incidencias por exceso de velocidad, mientras que el 9 y 8 de septiembre, se reportaron otras tres, por lo que, autoridades capitalinas determinaron que la empresa Silza no realizó una buena gestión de riesgos.

“En principio habría elementos para poder establecer la responsabilidad del conductor en relación a la pérdida de pericia. Lamentablemente el conductor murió. Creemos que hay elementos en relación con las causas inmediatas por la gestión de riesgos, lo que permitiría en su momento tratar de acreditar una responsabilidad a la empresa”, afirmó la fiscal.

En conferencia de prensa, al mostrar un video respecto a cómo ocurrieron los hechos, Óscar Ochoa Orantes, encargado de la coordinación forense y servicios periciales, agregó que los peritajes determinaron que no existían baches, desniveles o alteraciones en la carpeta asfáltica.

Alcalde abundó que el hecho es investigado como delitos culposos, lesiones culposas y daños materiales culposos, y no como homicidio culposo, lo que permitirá la mediación y los acuerdos reparatorios.

“Estos delitos permiten, de acuerdo al Código Nacional de Procedimientos Penales, distintas salidas. Una de ellas es la mediación y los acuerdos reparatorios. En ellos no es necesario que se haga como tal una imputación frente a un juez, sino en la etapa de investigación inicial se puede llegar a un acuerdo reparatorio a partir de lo que decidan las partes”, dijo.

Explicó que en caso de que no se logren acuerdos, la fiscalía cuenta con elementos para realizar una imputación a la empresa.

La fiscal, Bertha Alcalde, también dijo que el conductor no contaba con capacitación de la empresa propietaria.

“Para que se logre un acuerdo reparatorio se necesita forzosamente que haya voluntad, tanto de las víctimas como de los imputados (...) Si no se llega a un acuerdo reparatorio en principio, tendríamos elementos para realizar una imputación, llevar el caso ante un juez para que sea quien determine si hay o no elementos para una vinculación a proceso y una sentencia, en caso de que llegara a un juicio penal”.

En torno a la reparación del daño a víctimas y familiares de fallecidos, la fiscal señaló que evalúan caso por caso y será platicado con la empresa: “Sería irresponsable hablar en este momento de un monto en específico que se les otorgará. Primero hay que sentarnos con las víctimas”.