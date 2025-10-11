Dictan prisión preventiva para Lex Ashton ‘N’; seguirá en Reclusorio Oriente

Lex Ashton “N”, el joven de 19 años detenido tras un ataque en el Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Sur, recibió la medida cautelar de prisión preventiva luego de que su audiencia inicial fuera aplazada.

La determinación del juez de control se dio, tras la audiencia en la que la defensa solicitó la duplicidad del término constitucional para contar con más tiempo y recabar pruebas que fortalezcan su estrategia legal.

La continuación de la audiencia se ha programado para el 16 de octubre, fecha en la que se definirá si Ashton “N” será vinculado a proceso por los delitos que se le imputan.

Lex Ashton ayer al ser detenido por la FGJCDMX. ı Foto: Especial

Estado de salud y defensa legal

Durante la audiencia, el abogado defensor, David Retes, destacó que Ashton “N” presenta “eventos psicóticos” y se encuentra en un estado de salud física y mental deteriorado. La defensa argumenta que estos factores deben ser considerados en el proceso legal y que necesitan más tiempo para recopilar evidencias y elementos que permitan construir una defensa sólida.

Hasta el momento, no se presentaron familiares de la víctima ni del imputado durante la audiencia inicial. El juez de control dictó prisión preventiva, medida que se mantendrá hasta la próxima audiencia.

La duplicidad del término constitucional es un recurso legal que permite a la defensa extender el tiempo de preparación del caso antes de que el juez tome la decisión sobre la vinculación a proceso, asegurando que se respeten los derechos del imputado.

El 16 de octubre se espera que se defina la situación jurídica de Lex Ashton “N”, si continúa bajo proceso penal por homicidio calificado y tentativa de homicidio.

Mientras tanto, el caso continúa generando atención por la complejidad de los hechos y las implicaciones legales del estado mental del acusado.

Lex Ashton detenido por homicidio de estudiante en CCH Sur ı Foto: Captura de pantalla

Detalles del ataque en el CCH Sur

El caso ha generado gran atención mediática debido a la gravedad de los hechos ocurridos el 22 de septiembre en el CCH Sur. Según los reportes, Ashton “N” agredió con un arma punzocortante a un estudiante del CCH, provocándole la muerte.

Durante el ataque, también resultó herido Armando, un trabajador de 65 años, quien intentó intervenir para detener la agresión.

Posteriormente, el joven se lanzó desde un edificio del plantel educativo, por lo que fue trasladado al Hospital General Regional número 2 del IMSS, donde recibió atención médica antes de su detención.

