Detenido por homicidio el atacante en CCH Sur

Luego de que Lex Ashton fuera dado de alta del Hospital General número dos de Coyoacán, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) cumplimentó una orden de aprehensión emitida por un juez de control en la Ciudad de México por el homicidio que cometió en contra de un estudiante del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Sur a quien atacó en el estacionamiento del plantel.

El joven Lex Ashton, es acusado de homicidio calificado, tentativa de homicidio y lesiones dolosas y ha sido trasladado por la Policía de Investigación al reclusorio oriente de Ciudad de México, ubicado en la alcaldía Iztapalapa, donde iniciará su proceso penal.

El Dato: Lex Ashton “N” fue internado en el Reclusorio Oriente, por su probable responsabilidad en el homicidio de un estudiante del CCH Sur, el pasado 22 de septiembre.

En el centro médico permanecía bajo resguardo de la Policía de Investigación que lo custodió mientras se recuperaba de las lesiones ocasionadas en ambas piernas al intentar escapar.

De acuerdo con su abogado, la detención del joven de 19 años se llevó a cabo en cuanto los médicos autorizaron su salida, tras confirmarse en el hospital que el joven se encontraba estable.

“Se acaba de ejecutar la orden de aprehensión y se va a llevar ante las autoridades competentes. Desconocemos aún los términos completos del procedimiento”, indicó el defensor legal.

Además, aseguró, que Lex Ashton presenta afectaciones neurológicas y un padecimiento médico previo, lo cual, dijo, podría haber influido en su conducta, ya que el estudiante “no recuerda lo sucedido” y sólo menciona “haber llegado en un auto. Los médicos refieren que estaba en un estado inconveniente”, añadió.

Durante su egreso del hospital, el joven fue observado con una sudadera gris, cubrebocas y caminar sin apoyo, aparentemente en buenas condiciones.

Su abogado desmintió versiones difundidas sobre fracturas graves: “No se lanzó de un tercer piso como se dijo; cayó de lado, sufrió un golpe en el hombro y un esguince, pero no fracturas”.

El 22 de septiembre, el estudiante fue señalado por ingresar de manera violenta al CCH Sur, donde asesinó a un alumno e hirió a dos personas más, lo que provocó la suspensión temporal de actividades académicas en el plantel y la exigencia de justicia por parte de la comunidad universitaria.

Ahora, tras su aprehensión, el joven será presentado ante el Ministerio Público para determinar su situación jurídica y enfrentar los cargos correspondientes.

La orden de aprehensión en su contra fue dada a conocer el 7 de octubre, por la FGJCDMX pero no se había ejecutado mientras se recuperaba de sus heridas en un hospital. Se espera que este sábado 11 de octubre sea presentado a un juez donde se decidirá si se inicia un proceso penal en su contra, así como las medidas que se le impondrán durante el juicio.

Como parte del reforzamiento de la seguridad en los planteles del Colegio de Ciencias y Humanidades, tras los hechos ocurridos en el CCH Sur, autoridades universitarias acordaron una serie de medidas inmediatas y de corto plazo orientadas a mejorar la vigilancia, el control de accesos y la protección de la comunidad estudiantil.

Entre las acciones inmediatas, se contempla la revisión física de credenciales y el registro de visitantes, además de la entrega de un documento que acredite el correcto funcionamiento de las cámaras de videovigilancia.

También se realizarán recorridos para inspeccionar luminarias, cámaras y botones de emergencia, así como la poda de áreas verdes y la habilitación de una línea para denuncias anónimas.

“Es prioritario escuchar y apoyar a estudiantes”: CSP

› Por Claudia Arellano

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, afirmó que los jóvenes de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) requieren mayor atención y apoyo integral, luego de los recientes conflictos en diversos planteles, que incluyen amenazas de bomba, actos violentos y enfrentamientos. Reconoció que se deben seguir las investigaciones de las amenazas, lo fundamental es “escuchar y brindar apoyo a los estudiantes”.

Sobre la crisis e inconformidad que afecta a la UNAM en los últimos días, la mandataria opinó que las autoridades universitarias han recibido apoyo gubernamental por las amenazas de bomba.

El Tip: La UNAM anunció la apertura de canales de comunicación en WhatsApp y Telegram y apoyo psicológico del programa Espora.

De igual manera dijo que ya se investiga lo ocurrido en el CCH-Sur, vinculado a un grupo a partir de fenómenos internos y foráneos: “Cada uno de los tres temas deben atenderse de manera distinta: investigación, investigación y coadyuvar con las fiscalías y, por último, atención de salud mental. Se respetará su autonomía, el gobierno difícilmente puede intervenir en asuntos internos de la universidad, pero se brindará ayuda en el marco de su autonomía, siempre estará ahí”, dijo la mandataria.

Agregó que “en el caso de las amenazas, se presentó denuncia ante la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), en apoyo con la Fiscalía General de la República (FGR). Estamos esperando resultados para saber si se trata de una burla, una broma o algo orquestado para generar provocaciones.”

Claudia Sheinbaum durante la Mañanera del Pueblo. ı Foto: Cuartoscuro

La mandataria reconoció que la UNAM es autónoma y el gobierno no puede intervenir en su vida interna: “como universitaria que fui, creo que se requiere escuchar a los estudiantes, entender la situación que están viviendo y brindarles mayor apoyo. Es muy importante que no haya división entre la autoridad universitaria y su comunidad”, concluyó.