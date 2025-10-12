Dan de alta a herido por explosión de pipa en Puente de la Concordia; siguen 8 hospitalizados

Aspecto del Hospital General Leñero donde se encuentran las victimas, donde se encuentran algunas de las víctimas heridas.

Una de las nueve personas que permanecían hospitalizadas por la explosión de una pipa en el Puente de la Concordia de Iztapalapa, a un mes del accidente, fue dada de alta anoche, por lo que ahora son ocho las víctimas quienes continúan recibiendo atención.

A través de una publicación en redes sociales, la Secretaría de Salud Pública de la Ciudad de México actualizó las cifras de heridos y decesos derivados del accidente ocurrido el pasado 10 de septiembre, el cual sigue en investigación por parte de las autoridades.

Mural en Iztapalapa en honor a "La Abuelita Heroína", que salvó a su nieta con su cuerpo cuando ocurrió la explosión. ı Foto: Cuartoscuro

En la tarjeta informativa, destacó que ocho personas siguen hospitalizadas, lo cual representa una menos respecto a las cifras más recientes. En consecuencia, la cifra de personas dadas de alta pasó de 44 a 45.

La cifra de muertos continúa en 31, es decir, no ha habido cambios.

La Secretaría de Salud Pública de la Ciudad de México destacó que “continuamos brindando atención y acompañamiento a las y los pacientes, así como a sus familias”.

🔴 #Importante | Actualización sobre el incidente en Iztapalapa



Hasta el momento se reportan:

📍 8 personas hospitalizadas

📍 45 dadas de alta

📍 31 fallecimientos



Continuamos brindando atención y acompañamiento a las y los pacientes, así como a sus familias. pic.twitter.com/xwxkDCJJZE — Secretaría de Salud Pública de la Ciudad de México (@SSaludCdMx) October 12, 2025

Cumplido un mes del accidente, las autoridades continúan las investigaciones para esclarecer los hechos que lo provocaron, cuya principal conclusión es que el conductor viajaba a exceso de velocidad, lo que llevó a que perdiera el control y, en consecuencia, la unidad se volcara y explotara.

De acuerdo con el más reciente informe de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX), Fernando Soto, el conductor de la unidad, manejaba la pipa a una velocidad de 44 kilómetros por hora, superior al límite permitido de 40.

Memorial en honor a quienes perdieron la vida por el accidente en el puente de La Concordia. ı Foto: Cuartoscuro

Asimismo, condujo 6 horas y 20 minutos con un descanso de 15 minutos, lo cual incumple la norma que establece descansar 30 minutos por cada cinco horas de manejo.

Lo anterior según conclusiones de 273 dictámenes técnicos de especialistas forenses de 16 especialidades, consultados por la Fiscalía capitalina.

Sin embargo, la dependencia también determinó que la pipa de gas que provocó el accidente se encontraba en buenas condiciones, sin fugas, lo que descarta fallas mecánicas.

Memorial en el Puente de la Concordia tras la explosión de la pipa de gas, el pasado 10 de septiembre. ı Foto: Cuartoscuro

En el mismo sentido, se descartó la presencia de baches o desniveles que hubieran provocado la pérdida de control.

A propósito, la fiscal de la Ciudad de México, Bertha Alcalde Luján, se refirió a la empresa que operaba la pipa, Silza, y determinó que no es la primera vez que registró incidencias por exceso de velocidad.

“En principio habría elementos para poder establecer la responsabilidad del conductor en relación a la pérdida de pericia. Lamentablemente el conductor murió. Creemos que hay elementos en relación con las causas inmediatas por la gestión de riesgos, lo que permitiría en su momento tratar de acreditar una responsabilidad a la empresa”, afirmó la fiscal.

