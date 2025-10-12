IECM concluye auditoría interna para recertificación de Norma ISO Electoral

El Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) informó la conclusión de la auditoría interna del Sistema de Gestión de Calidad Electoral (SGCE), para recertificación de la norma ISO/TS 54001:2019 para procesos electorales.

De acuerdo con el IECM, el proceso de auditoría consistió en el seguimiento de la jornada de la Consulta de Presupuesto Participativo 2025.

En mas de 50 horas de trabajo, no se detectó ninguna “No conformidad” mayor que pudiera afectar la capacidad del Sistema. Al concluir el equipo auditor dio a conocer el grado de conformidad que se tuvo de la norma ISO.

Durante la reunión de cierre de auditoría, la consejera presidenta del IECM, Patricia Avendaño Durán, señaló que este ejercicio, previo a la auditoría externa que se realizará a finales de este año, tiene el propósito de renovar la certificación de calidad electoral, además de cumplir con las facultades y funciones que establece la normatividad.

“Lo que estamos haciendo es prepararnos para someternos a esa auditoría externa que nos va a permitir obtener nuevamente la recertificación, lo cual debe ser motivo de orgullo para esta institución, porque somos la única autoridad electoral en este país que tiene un ISO de calidad electoral” Patricia Avendaño, consejera presidenta del IECM



Patricia Avendaño, consejera presidenta del IECM. ı Foto: IECM

La ISO Electoral 54001:2019 es una norma internacional que promueve la transparencia y la calidad en los procesos electorales, para garantizar que se otorguen a la ciudadanía, candidaturas, organizaciones políticas y otras partes interesadas, procesos más fiables, transparentes, libres y justos.

Actualmente, el IECM es el único organismo electoral de nivel subnacional en México y en el mundo, certificado bajo la Norma internacional ISO/TS 54001:2019, avalada por la Organización de Estados Americanos (OEA).

cehr