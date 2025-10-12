Somos un gobierno honesto y que da resultados: Clara Brugada

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, durante la presentación de su Primer Informe de Gobierno.

La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, destacó la importancia que tiene el acceso a la vivienda durante su primer año de gobierno.

Destacó que en materia de vivienda, la inversión del Fondo de Infraestructura, Movilidad, Agua y Seguridad (FIMAS) fue de 10 mil millones de pesos, que estuvieron destinados a proyectos estratégicos de inversión y transformación estructural.

En cuanto el acceso a la vivienda, lo que precisó que es una de las principales necesidades de la capital, destacó que se cuenta un presupuesto histórico para garantizar el derecho de vivienda.

Precisó que se destinaron 9 mil millones de pesos para atender las necesidades y problemáticas urbanas, así como las necesidades de las personas que no cuentan con un hogar.

“Nuestro modelo es, austeridad republicana con invesión” dijo Clara Brugada destacando que el aumento de recaudación e inversión pública en obras y en la infraestructura se logró sin endeudar a la CDMX.

Destacó la creación de la Secretaría de Vivienda, y dijo que este año se llevarán a cabo 30 mil acciones de vivienda, mientras que se estima que en total sean 200 mil durante el sexenio.

Clara Brugada durante su Primer Informe de Gobierno ı Foto: Especial

Vivienda en la Ciudad de México

Clara Brugada enfatizó que, como parte de su programa de vivienda, este año se entregaron 3 mil viviendas y otras nueve mil se encuentran en construcción, por lo que actualmente se cuenta con el programa de vivienda más grande en la historia de la capital.

Asimismo, dijo que este año se mejoró la vivienda de 20 mil familias que residen en la CDMX, y que se inició la rehabilitación integral de unidades habitacionales mediante el programa Otoch, con el cual se lo que duplicó la inversión que fue de un total de 600 millones de pesos.

Durante este gobierno, se inició el primer programa de vivienda pública en renta con la construcción de mil viviendas públicas que favorecerán principalmente a las y los jóvenes de la capital, quienes podrán contar con rentas asequibles.

Mejora de la infraestructura urbana

La jefa de gobierno de la capital precisó que el 95 por ciento de viviendas dañadas por el sismo de 2017 estarán rehabilitadas y reconstruidas para finales de este año, y que tamién este año se contó con la creación del Programa de Atención Integral a Inmuebles de Alto Riesgo.

Informó que, de momento, destinaron estudios de cientos de millones de pesos en Tlatelolco, que tienen la finalidad de rehabilitar los seis edificios que presetan mayores afectaciones, pues se quiere recuperar esta zona como ícono de urbanismo social.

Gentrificación en la capital

Clara Brugada dijo que se pretende lograr que la ciudad sea “habitable, asequible y de arraigo local”, por lo que se emitieron 14 medidas contra la gentifricación en la Ciudad de México.

Posterior a los foros ciudadanos que se realizaron previamente, se enviará al Congreso de la Ciudad de México la iniciativa de Ley de Rentas justas, razonables y asequibles, con lo que se pretende estipular que las rentas no pueden subir por encima de la inflación.

Además de que se creará la Defensoría del Inquilino con la finalidad de garantizar el respeto a los derechos de los arrendadores y arrendatarios.

Para finalizar en este aspecto, dijo que el gobierno está comprometido para echar a andar un plan en los lugares donde hay gentrificación actualmente.

Asimismo, precisó que están comprometidos con erradicar cualquier forma de corrupción inmobiliaria, por lo que remarcó que “no habrá más cárteles inmobiliarios en la Ciudad de México”.