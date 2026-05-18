SSC suspende a policías por presunto abuso de autoridad en La Magdalena Contreras

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) identificó y suspendió a dos elementos luego de que el fin de semana una estudiante denunció un presunto caso de abuso de autoridad ocurrido en la alcaldía La Magdalena Contreras de la Ciudad de México.

A través de un brevísimo comunicado, la corporación capitalina informó que la Dirección General de Asuntos Internos integra una carpeta de investigación, y aseguró que mantiene contacto con los jóvenes afectados.

“Asimismo, ya se identificó a los elementos involucrados, quienes fueron suspendidos mientras se realizan las investigaciones”, agregó la SSC.

Joven denuncia presunto abuso de autoridad en La Magdalena Contreras

Entre la noche del viernes 15 y la madrugada del sábado 16 de mayo, una joven y su novio fueron detenidos arbitrariamente por los policías Daniel “N” y Armando “N”, quienes les cerraron el paso cuando circulaban sobre avenida Luis Cabrera, en la colonia La Malinche.

De acuerdo con el testimonio de la joven, los uniformados acusaron a la pareja de supuestamente haber atropellado a otro elemento momentos antes, presuntamente por evadir un punto de alcoholímetro.

Tras bloquear el camino, los policías exigieron a los jóvenes descender del vehículo; sin embargo, ante la negativa de la conductora y su acompañante, comenzaron a agredirlos físicamente.

“... nos empezaron a abrir las puertas y cuando lograron bajarnos fue a golpes. A mí un policía agarró mi mano, me la empezó a voltear para atrás. Me dijo: ‘si no te bajas no te suelto’. Yo le dije: ‘es que me estás lastimando’. Y me decía: ‘no importa, si no te bajas yo no te dejo de hacer esto’. (...) ... un policía estaba del lado de mi puerta y el otro de la de mi novio, que era el copiloto, le empezaron a pegar en la cara”, relató la denunciante en un video.

🚨 Estudiante de Derecho denuncia abuso de autoridad en CDMX



⚖️ Una joven acusó a elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México @SSC_CDMX de abuso de autoridad y de haberla señalado tras un incidente ocurrido en un punto del alcoholímetro en la… pic.twitter.com/Ufctl5LvNp — RETO diario (@retodiariomx) May 18, 2026

La joven refirió que, tras bajar del vehículo, corrió hacia un botón de pánico para pedir ayuda, al mismo tiempo que los policías intentaban subir a su pareja a la patrulla.

En un video grabado por vecinos se observa el momento en que la joven intenta impedir la detención, mientras forcejea con los uniformados y exige la presencia de una mujer policía.

“¡Auxilio, auxilio!”, grita el muchacho, quien se encuentra sometido en el pavimento. En un momento, uno de los oficiales empuja a la mujer, quien cae al suelo mientras suplica ayuda.

En otra grabación es posible constatar los golpes en el rostro del joven, quien se encuentra al interior de la patrulla después de la aparente intervención de familiares de las mujer.

Este 18 de mayo, la joven denunciante insistió en que no intentó evadir el alcoholímetro, incluso en otro video difundido en una cuenta de Facebook se escucha a una mujer policía afirmar que en ese punto no se registró ningún incidente.

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cehr