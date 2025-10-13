Conapred lleva la igualdad al Metro con ’19 por el 19′

Conapred inauguró la exposición “19 por el 19”

Del 13 al 31 de octubre

Como parte de las actividades del Día Nacional por la Igualdad y No Discriminación, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) inauguró la exposición “19 por el 19”, una muestra informativa y artística que busca fomentar la conciencia sobre la inclusión y el respeto a la diversidad en México.

La exposición fue abierta al público el 13 de octubre y podrá visitarse hasta el 31 de octubre en las vitrinas de transbordo entre las líneas 1 y 2 de la estación Pino Suárez del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, en la Ciudad de México.

La muestra fue integrada por 14 ilustraciones acompañadas de mensajes reflexivos, cada uno enfocado en promover la diversidad humana y la inclusión.

Estará disponible del 13 al 31 de octubre ı Foto: Especial

Los gráficos abordaron temáticas como los derechos humanos, la detección de prácticas discriminatorias y la importancia de la denuncia ante el Conapred.

Los títulos que podrán apreciar son los siguientes:

Próxima parada: la primera línea del metro que te lleva directo a la igualdad Discriminas cuando… un concepto claro sobre qué es la discriminación, identifícala y denuncia 19 por el 19: Una invitación a sumarse a la Jornada Nacional por la Igualdad y No Discriminación en redes sociales. ¡Prepárate para una selfie! Servicios sin discriminación: historias y experiencias de personas y grupos que han sido discriminados, la diversidad y promoción de la inclusión en todas sus formas Mis derechos me acompañan: una muestra fotográfica del trabajo de Conapred en territorio. Más escritorio menos territorio Tururu: La estación de la inclusión La igualdad y la no discriminación: Un derecho humano. México es Diversidad, Inclusión y Derechos: Retratos que muestran la diversidad humana de nuestro país. Conapred está contigo: Se ofrecen los servicios de Conapred Comunicación sin discriminación: Mensajes que contrarrestan las narrativas excluyentes Conapred: ¿qué es el Conapred? ¿Te discriminaron?: Las vías legales para presentar una queja ante Conapred México es Diversidad, Inclusión y Derechos La diversidad nos enriquece: Se muestra un vagón que representa la diversidad que aborda todos los días y recorre con inclusión.

La exposición forma parte de la Jornada Nacional por la Igualdad y No Discriminación ı Foto: Especial

