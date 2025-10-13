Exigen PAN y MC atención a pendientes

A un año del Gobierno de Clara Brugada Molina las bancadas de Acción Nacional y Movimiento Ciudadano (MC) destacaron la apertura con la oposición; no obstante, coincidieron en que hay pendientes por atender en materias de seguridad y obras.

Al emitir su posicionamiento, el legislador panista, Andrés Atayde Rubiolo, resaltó que hay crímenes, como la extorsión, el robo de auto y las desapariciones de mujeres y menores de edad, que van al alza.

“Sí vemos que existe un esfuerzo institucional por platicar, por dialogar, con quienes pensamos diferente (...) Sigamos e incluso abramos más la ruta del diálogo.

El Dato: La administración local inició los trabajos en 11 de las 13 Utopías proyectadas para 2025, con una población beneficiaria estimada en 731 mil 250 personas.

“Pero también está la otra cara de la moneda (...) La realidad es que este delito de la extorsión sigue creciendo y afecta a cada vez más familias y empresas, pero como este delito de extorsión también hay otros que siguen, por ejemplo, el robo en el transporte público colectivo, la violencia familiar, el narcomenudeo y mención aparte merecen las desapariciones”, dijo.

En materia de vivienda, Atayde Rubiolo comentó que en la ciudad hay un déficit de al menos 600 mil hogares, por lo cual urgen medidas para atender la problemática. En este punto, anunció que su bancada presentará este mes un Código de Vivienda.

El panista mencionó que esta temporada de lluvias ha sido de las más grandes en la historia, la cual ha dejado cientos de inundaciones en calles y viviendas de la urbe, así como baches y socavones, por lo que urge una atención a esta problemática.

En tanto, la emecista, Luisa Fernanda Ledesma, reclamó el retraso en las obras de Utopías, toda vez que la Jefa de Gobierno prometió construir 100 de estos espacios en su sexenio y 13 en este año; sin embargo, sólo 11 iniciaron las obras.

“Las Utopías son centros de recreación social y cultural, pero es importante acelerar los procesos de apertura para que la ciudadanía pueda hacer uso de esos espacios”, enfatizó la diputada.