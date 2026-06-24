Bloqueos y manifestaciones CDMX HOY 24 de junio: ¿Qué calles están cerradas?

Personas durante bloqueo en Eje Central en su cruce con la calle de López

Este miércoles 24 de junio, la circulación en la Ciudad de México se verá afectada por diversas movilizaciones sociales. Una serie de marchas, bloqueos y concentraciones se han convocado en las principales calles de la capital del país, por lo que las autoridades recomiendan a los automovilistas anticipar su salida.

A diario, diferentes sectores de la población realizan protestas en vialidades importantes de la capital que provocan severas afectaciones viales y alteran la movilidad de los habitantes. Para evitar contratiempos, es fundamental conocer cuáles son los puntos críticos y los horarios previstos para las movilizaciones de hoy.

Si tienes que salir, en La Razón te compartimos el reporte detallado de cuáles son las marchas, bloqueos y concentraciones previstas para hoy en las distintas alcaldías de la CDMX.

Miembros de la CNTE en bloqueo sobre Avenida Universidad frente a las oficinas de la Secretaría de Educación Pública ı Foto: Cuartoscuro

Manifestaciones y bloqueos en CDMX hoy: Reporte vial del miércoles 24 de junio

Si vas a salir, toma tus precauciones. Aunque las autoridades de la CDMX prevén solo una marcha para este miércoles 24 de junio, la circulación y el tráfico se verán afectados por algunas concentraciones programadas. A continuación, te compartimos los horarios y ubicaciones para que busques alternativas viales.

Ubicaciones de las concentraciones en CDMX

Queremos trabajo digno: Estación “General Anaya”, línea 2 del Sistema de Transporte Colectivo Metro Calz. de Tlalpan y 20 de Agosto, Col. San Diego Churubusco, Alc. Coyoacán, destino a Estacio Ciudad de México, desde las 12:00

Organización Perro MX: Estación “Universidad”, línea 3 del Sistema de Transporte Colectivo Metro Av. Antonio Delfín Madrigal, Ciudad Universitaria, Alc. Coyoacán, destino al Estadio Ciudad de México, desde las 15:00

Colectivo “Buscando a Olin Hernando Vargas Ojeda”: Estación “Textitlán” del Tren Ligero Calz. de Tlalpan y Cerrada de Textitlán, Col. Santa Úrsula Coapa, Alc. Coyoacán, destino al Estadio Ciudad de México, desde las 16:00

Personal de apoyo y asistencia a la educación: Estación “Viaducto”, línea 2 del Sistema de Transporte Colectivo Metro Calz. de Tlalpan y La Coruña, Col. Viaducto Piedad, Alc. Iztacalco, desde las 08:00

Alianza Mexicana de Organización de Transportistas A.C (AMOTAC): Caseta Autopista México - Querétaro, Caseta Autopista México - Pachuca, Caseta Autopista México - Cuernavaca Y Caseta Autopista México - Puebla, desde las 08:00

Colectivos de familias buscadoras: Glorieta del Ahuehuete Av. Paseo de la Reforma No. 199, Col. Juárez, Alc. Cuauhtémoc, desde las 15:30

#CiudadSegura | 📱 Consulta las movilizaciones programadas para este miércoles 24 de junio, en la #CiudadDeMéxico.



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LMCT