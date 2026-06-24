Bloqueos y manifestaciones CDMX HOY 24 de junio: ¿Qué calles están cerradas?

Este miércoles 24 de junio, la circulación en la Ciudad de México se verá afectada por diversas movilizaciones sociales. Una serie de marchas, bloqueos y concentraciones se han convocado en las principales calles de la capital del país, por lo que las autoridades recomiendan a los automovilistas anticipar su salida.
A diario, diferentes sectores de la población realizan protestas en vialidades importantes de la capital que provocan severas afectaciones viales y alteran la movilidad de los habitantes. Para evitar contratiempos, es fundamental conocer cuáles son los puntos críticos y los horarios previstos para las movilizaciones de hoy.
Si tienes que salir, en La Razón te compartimos el reporte detallado de cuáles son las marchas, bloqueos y concentraciones previstas para hoy en las distintas alcaldías de la CDMX.
Manifestaciones y bloqueos en CDMX hoy: Reporte vial del miércoles 24 de junio
Si vas a salir, toma tus precauciones. Aunque las autoridades de la CDMX prevén solo una marcha para este miércoles 24 de junio, la circulación y el tráfico se verán afectados por algunas concentraciones programadas. A continuación, te compartimos los horarios y ubicaciones para que busques alternativas viales.
Ubicaciones de las concentraciones en CDMX
- Queremos trabajo digno: Estación “General Anaya”, línea 2 del Sistema de Transporte Colectivo Metro Calz. de Tlalpan y 20 de Agosto, Col. San Diego Churubusco, Alc. Coyoacán, destino a Estacio Ciudad de México, desde las 12:00
- Organización Perro MX: Estación “Universidad”, línea 3 del Sistema de Transporte Colectivo Metro Av. Antonio Delfín Madrigal, Ciudad Universitaria, Alc. Coyoacán, destino al Estadio Ciudad de México, desde las 15:00
- Colectivo “Buscando a Olin Hernando Vargas Ojeda”: Estación “Textitlán” del Tren Ligero Calz. de Tlalpan y Cerrada de Textitlán, Col. Santa Úrsula Coapa, Alc. Coyoacán, destino al Estadio Ciudad de México, desde las 16:00
- Personal de apoyo y asistencia a la educación: Estación “Viaducto”, línea 2 del Sistema de Transporte Colectivo Metro Calz. de Tlalpan y La Coruña, Col. Viaducto Piedad, Alc. Iztacalco, desde las 08:00
- Alianza Mexicana de Organización de Transportistas A.C (AMOTAC): Caseta Autopista México - Querétaro, Caseta Autopista México - Pachuca, Caseta Autopista México - Cuernavaca Y Caseta Autopista México - Puebla, desde las 08:00
- Colectivos de familias buscadoras: Glorieta del Ahuehuete Av. Paseo de la Reforma No. 199, Col. Juárez, Alc. Cuauhtémoc, desde las 15:30
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LMCT