Metro CDMX HOY 24 de junio: Estas son las líneas con marcha lenta

Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México informaron a través de sus redes sociales que el servicio inició con retrasos y aglomeraciones este miércoles 24 de junio.

Por su parte el Metro informó al respecto de las líneas en las que se presentan afectaciones o alta afluencia, por lo que los usuarios pueden planear su viaje con mayor anticipación.

En La Razón te contamos cómo avanzan los trenes esta mañana y qué líneas son las que reportan retrasos severos.

#MetroAlMomento:

Continúa la afluencia controlada y circulación constante de trenes desde las terminales en las Líneas 1, 2, 7, 8, 9, 12, A y B. La información puede cambiar por eventualidades en el servicio.



Mantente informado a través de nuestros canales oficiales.… pic.twitter.com/HOFFjI7xRG — MetroCDMX (@MetroCDMX) June 24, 2026

¿Qué líneas presentan retrasos?

Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro reportan diversas afectaciones, como retrasos, aglomeraciones y trenes que tardan cierto tiempo en salir. Estos son algunos de los reportes que comparten:

Línea 3

La línea 3 que corre desde Universidad a Indios Verdes reporta un retraso en el servicio y alta afluencia en la línea. De acuerdo con el Metro, el servicio se encuentra con marcha segura debido a la presencia de lluvias en la zona. Los usuarios reportan a través de redes sociales un lento avance:

“Que pasa en la línea 3? Está súper lenta, se para en todos los túneles y estaciones”

“La L3 super lenta”

“Hola. ¿Por qué el avance de la línea 3 en dirección Indios Verdes es lenta?"

“Por qué está tardando en salir el tren de la estación Universidad, Línea 3″

Línea 1

La línea 1 del Metro de la Ciudad de México que corre desde Pantitlán a Observatorio presenta un retraso en el servicio. Los usuarios reportan lo siguiente:

" Está detenida la unidad PR3005 línea 1 dirección a observatorio. Lleva más de 5 minutos así sin ninguna razón "

“Que pasa en la línea 1, llevo más de 5 min entre las estaciones para llegar a Tacubaya”

“Línea 1 demasiado lenta”

Otras líneas con retraso

De acuerdo con el Metro de la CDMX, algunas líneas presentan alguna afectación ya sea retraso de servicio o bien alta afluencia en algunas de sus estaciones. De acuerdo con reportes de usuarios algunas líneas con servicio lento son:

Línea 12

Línea 6

Línea 8

Línea 2

Además, debes recordar que este miércoles, debido al partido de fútbol entre México y Chequia en el Estado Ciudad de México, el servicio del Metro de la CDMX se ampliará hasta la 01:00 horas en las Línea 1, 2 y 3.

#MetroAlMomento: Recuerda que este miércoles, el Metro extenderá su horario de servicio hasta la 01:00 de la mañana en las Líneas 1, 2 y 3, en apoyo a las y los aficionados que asistirán al partido de fútbol en el Estadio Ciudad de México, así como a quienes se dirigirán al Ángel… pic.twitter.com/2d3tntyLYX — MetroCDMX (@MetroCDMX) June 24, 2026

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LMCT