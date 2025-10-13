¿Quién es el abogado baleado en Ciudad Judicial? Esto se sabe

Esto se sabe al momento del abogado víctima de un taque armado en Ciudad Judicial.

Una abogado resultó lesionado este lunes tras recibir un disparo a quemarropa en inmediaciones de la Ciudad Judicial, en la colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México.

El ataque armado ocurrió alrededor de las 17:00 horas, sobre el número 119 de la avenida Niños Héroes, esquina con Doctor Claudio Bernard, frente al edificio José María Morelos y Pavón del Poder Judicial.

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), el presunto responsable disparó al litigante en la cabeza. Aunque al inició la institución informó que la lesión le había provocado la muerte, después aclaró que su estado de salud es “muy grave” y que es intervenido quirúrgicamente en un hospital.

Según la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), el atacante intentó huir tras el atentado, pero resultó herido luego de que un elemento de la Policía de Investigación repelió la agresión. El sospechoso fue trasladado a un hospital bajo custodia policial

En la escena, los agentes aseguraron una motocicleta sin placas y el arma de fuego presuntamente utilizada en el ataque.

Horas antes, la SSC había reportado que el agresor era un adolescente de 17 años; no obstante, la Fiscalía capitalina precisó que el tirador, a quien identificó como Héctor “N”, es mayor de edad y que ya se encuentra a disposición del agente del Ministerio Público.

¿Quién es el abogado atacado en inmediaciones de Ciudad Judicial?

De acuerdo con el periodista Antonio Nieto, el abogado atacado este lunes es David Cohen Sacal, socio del despacho Cohen Medina Chávez (CMCH).

Según la página web del despacho, Cohen es licenciado en Derecho con posgrado en Derecho Procesal Civil, y se especializaba en litigio civil y mercantil, juicios de amparo, acciones de inconstitucionalidad, litigio administrativo, concursos mercantiles, además de ofrecer asesoría corporativa en sociedades mercantiles y contratos, y asesoría en materia condominal.

Entre su experiencia extracurricular destaca que de 2000 a 2008 fue catedrático de la Universidad Iberoamericana (Ibero), donde impartía la materia de Derecho Procesal Civil.

También fue conferencista en distintos diplomados de la Ibero Torreón, en los que exponía temas sobre Procedimiento Civil, Derecho Inmobiliario y Contratos Mercantiles.

De acuerdo con Antonio Nieto, Cohen habría representado legalmente a Guillermo “Billy” Álvarez Cuevas, exdirector general de la Cooperativa Cruz Azul, quien enfrenta cargos por asociación delictuosa y lavado de dinero.

David Cohen Sacal seria el abogado asesinado este lunes. ı Foto: cmch.com.mx

