Este martes, 32 centros de acopio del Gobierno de la Ciudad de México comenzarán a recibir víveres para los damnificados de Veracruz, por lo que se requiere los siguientes productos:

Margarito Peñaloza Aguilera es uno de los más de 130 servidores públicos que el Gobierno de la Ciudad de México envió a Veracruz para apoyar en el desazolve de la red de drenaje y en la limpieza de las calles de Poza Rica y Álamo, afirmó que trabajarán para que la ciudadanía recupere su vida.

En entrevista con La Razón, el supervisor y arquitecto de 60 años, dijo que él se encargará de comandar una flotilla de 20 camiones vactor, equipos de bombeo Hércules y dos equipos de emergencia.

El Dato: Los camiones vactor son nuevos, se adquirieron en la temporada de lluvias 2025 para desazolvar y liberar las coladeras en la Ciudad de México.

“Vamos de apoyo, ya con la experiencia en las inundaciones de la Ciudad de México. Nosotros estamos acostumbrados, pues aquí en la Ciudad de México hay lugares donde el agua no tiene nombre. Lo importante es ayudar a la población lo más rápido posible para que siga su vida normal”, aseguró en entrevista Peñaloza Aguilera, de la Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua).

De acuerdo con el trabajador capitalino, él y su equipo están capacitados y cuentan con una amplia experiencia en estos casos, ya que además de realizar cada temporada de lluvias la tarea de desazolvar la zona norte de la ciudad, han asistido en emergencias en Guerrero, Chiapas, Tabasco y Sinaloa.

Para el también arquitecto, el reto principal será retirar el lodo y el azolve acumulado, especialmente en la red de drenaje de Poza Rica, y subrayó que el objetivo es restablecer la normalidad en las vialidades lo más pronto posible para que la población retome su vida.

32 centros de Acopio operarán desde este martes para ayudar a damnificados

“Vamos con la mejor disposición a apoyarlos (a los afectados de Veracruz) para que se normalice su ciudad o su municipio”, expresó antes de irse en su unidad y con sus compañeros rumbo a la entidad afectada.

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, anunció la estrategia en la que participará Peñaloza Aguilera, la cual contará con 85 unidades entre maquinaria pesada y equipo especializado, todos los servidores públicos estarán un mínimo de 10 días en las localidades veracruzanas y trabajarán en una labor conjunta a nivel federal y de dependencias capitalinas.

El convoy de apoyo ante la emergencia salió la tarde de ayer del Zócalo de la capital y se prevé llegue a su destino la tarde-noche de hoy.

“Sabemos que la situación es grave. Hay comunidades aisladas, daños en caminos y pérdidas humanas que lamentamos profundamente.

“Por eso, la Ciudad de México se moviliza de inmediato, como siempre lo ha hecho, para apoyar al pueblo veracruzano”, afirmó la mandataria local.

Al respecto, la Segiagua llevará a Poza Rica y Álamo 20 equipos hidroneumáticos, también conocidos como vactor, que se utilizan para la limpieza profunda de drenajes y alcantarillado.

La autoridad también transportará dos bombas móviles tipo Hércules con una capacidad de bombeo de 600 litros por segundo, así como dos equipos de succión de emergencia de 150 litros por segundo para las tareas que requieran menor capacidad de extracción.

Para el suministro de agua potable se trasladarán 23 pipas, 20 de ellas con capacidad de 10 mil litros y tres con capacidad de 20 mil; además de seis camionetas de apoyo logístico y transporte de personal.

En total y contando a Margarito Peñaloza Aguilera, el contingente de la Segiagua estará conformado por 91 personas: 29 ayudantes, 27 operadores, 26 operadores de pipas, tres supervisores, dos mecánicos, dos supervisores de pipas, un eléctrico y un coordinador general.

En tanto, la Secretaría de Obras y Servicios participará con el envío de seis retroexcavadoras, 10 camiones de volteo de 32 metros cúbicos cada uno, cinco bombas de 60 caballos de fuerza, 40 motobombas conocidas como becerros, seis camionetas de 3.5 toneladas y dos camionetas adicionales para transporte de personal en Álamo y Poza Rica.

Además, la Sobse desplegará 31 trabajadores especializados en operación de maquinaria pesada, número que podría incrementarse si las condiciones en campo lo requieren.

Junto con ellos partirá la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil con 16 elementos, siete camiones y 20 bombas de achique para ayudar a disminuir los niveles de las inundaciones.

También viajará la titular de la dependencia, Myriam Urzúa Venegas, quien organizará las operaciones y luego dejará a un encargado de su secretaría en Poza Rica y a uno de la Sobse en Álamo.

INICIA RECOLECCIÓN. Además del operativo en campo, el Gobierno de la Ciudad anunció la instalación de 32 centros de acopio en las 16 alcaldías para reunir víveres, artículos de higiene, medicamentos, cobertores e impermeables, que serán enviados a las zonas más afectadas de Querétaro, Hidalgo, Puebla, San Luis Potosí y Veracruz.

La Secretaría de la Contraloría General capitalina supervisará la recolección y el traslado de las donaciones, además de habilitar un portal de transparencia donde la ciudadanía podrá consultar diariamente el avance de los envíos y su destino final.

“Cuando las personas donen, se les pedirá un número de contacto para informarles en qué momento se realiza el traslado y cuándo llega la ayuda a su destino. Todo será público y verificable”, explicó la contralora capitalina Nashieli Ramírez Hernández.

Los centros de acopio operarán de 10:00 a 18:00 horas y estarán ubicados en espacios accesibles como el Zócalo capitalino, el Monumento a la Revolución, la Central de Abasto, el Monumento a Lázaro Cárdenas y diversas plazas públicas.

Los artículos solicitados por el Gobierno de Veracruz incluyen agua embotellada, alimentos no perecederos como atún, arroz, frijol, sopas y leche en polvo; artículos de higiene personal como jabón, pasta dental, papel higiénico, toallas sanitarias y pañales; medicamentos básicos, cobertores, impermeables y croquetas para animales.

En cada centro de acopio habrá personal de la Contraloría, así como representantes de la Secretaría de la Defensa Nacional o de la Secretaría de Marina, para supervisar la recepción y envío de la ayuda.

Las donaciones recolectadas se entregarán diariamente a las Fuerzas Armadas, que se encargarán de su traslado a las zonas más afectadas, en coordinación con la Guardia Nacional y la Coordinación Nacional de Protección Civil.

Brugada Molina lamentó las muertes registradas en diversas entidades del país a causa de las lluvias y extendió su solidaridad a las familias afectadas. También destacó la importancia de actuar de manera organizada para evitar duplicidades o pérdida de recursos.