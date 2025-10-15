Facultad de Medicina de la UNAM suspende clases este 15 de octubre

Luego de que un grupo de encapuchados intentara tomar las instalaciones de la Facultad de Medicina de Ciudad Universitaria (CU), la dirección de la facultad anunció suspensión de actividades académicas y administrativas este miércoles.

La Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) informó que las autoridades mantuvieron un diálogo respetuoso con el grupo de personas que intentó tomar las instalaciones este martes.

De acuerdo con el comunicado, a pesar del diálogo que se sostuvo con este grupo, estos continuaron insistiendo en la toma de las instalaciones, por lo que se les pidió identificarse como estudiantes de la Facultad de Medicina, a lo cual se negaron.

Debido a esto, como parte del protocolo de seguridad, además de pedirles que se identificaran, también mantuvieron las instalaciones resguardadas para que se evitara la toma de estas, pues no podían estar seguros de que se trataba de un grupo de estudiantes.

Conforme lo anterior, la Facultad de Medicina decidió suspender las actividades académicas este 15 de octubre que corresponden a primero y segundo año de licenciatura en Médico Cirujano, así como la atención en ventanillas de la Secretaría de Servicios Escolares.

En el comunicado, la directora de la Facultad de Medicina, Ana Carolina Sepúlveda Vildósola, reiteró el compromiso que tiene con la seguridad y el diálogo permanente para poder darle solución a cualquier diferencia que exista, y precisó que estos diálogos son apegados a los principios de la UNAM.

¿Por qué intentaron tomar las instalaciones de la Facultad de Medicina?

Este martes 14 de octubre un grupo de aproximadamente 30 personas intentó tomar las instalaciones de la Facultad de medicina, pues exigían mantener una mesa de diálogo con la directora del campus.

Este grupo de personas, que se presume que no eran estudiantes, quería sostener un diálogo con la directora, Ana Sepúlveda, con la finalidad de presentar demandas correspondientes a la gestión académica, así como la gestión administrativa de la facultad.

Debido a esto, el día 13 de octubre se emitió un comunicado en el que se establecía que el H. Consejo Técnico de la Facultad de Medicina decidió implementar clases a distancia a partir de ese día, esto como respuesta al comunicado en el que no reconocían el paro académico.

Comunicado del H. Consejo Técnico de la Facultad de Medicina ı Foto: X: @FacMedicinaUNAM