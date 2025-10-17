CDMX presenta agenda con más de 400 actividades para celebrar el Día de Muertos

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, presentó la agenda de actividades culturales y turísticas para la temporada de Día de Muertos, que incluye más de 400 eventos en diferentes puntos de la capital, con el objetivo de descentralizar las celebraciones y llevar la cultura a todas las alcaldías.

Durante un evento realizado en San Luis Tlaxialtemalco, Xochimilco, Clara Brugada detalló que la programación inicia con la ofrenda monumental en el Zócalo, dedicada a los 700 años de la fundación de México-Tenochtitlan, que se exhibirá del 25 de octubre al 2 de noviembre.

El proyecto ganador fue seleccionado mediante consulta ciudadana y rinde homenaje a la diosa Tonantzin, representando a las deidades de diversas culturas mesoamericanas ofrendando plantas y animales tradicionales.

La programación incluye el tradicional desfile de catrinas el 26 de octubre a las 18:00 horas en Xochimilco, una mega clase de baile aeróbico denominada “Muero por bailar” el 30 de octubre a las 17:00 horas en el Zócalo, y el gran desfile de Día de Muertos el primero de noviembre que partirá de la puerta de los leones en Paseo de la Reforma. Además, este jueves inicia el Festival de la Luz en la misma avenida.

Mientras que entre los eventos destacados figura una ópera en náhuatl que narrará la historia de Cuauhtémoc desde la perspectiva de Techichpotzin, considerada la primera liberadora de esclavos en América.

“Fue una mujer que estaba adolescente cuando la conquista, estuvo casada con Cuauhtémoc y después la casaron con una serie de españoles conquistadores y ella en su testamento escribe que toda la servidumbre y esclavos que le habían asignado quedaban libres”, explicó la secretaria de Cultura, Ana Francis Mor, sobre la protagonista de esta obra que se presentará tres noches en el Zócalo a partir de las 19:00 horas.

Como parte de la estrategia de descentralización cultural, se instalarán ofrendas monumentales en seis alcaldías: Tláhuac, Gustavo A. Madero, Xochimilco, Azcapotzalco e Iztapalapa.

“No queremos que todo esté en el Zócalo, no todo en el centro. Queremos que las ofrendas y la cultura estén descentralizadas en la Ciudad de México”, puntualizó Brugada, quien destacó la importancia de llevar las celebraciones a los diferentes territorios de la capital.

El 2 de noviembre se realizarán festivales en 16 territorios de paz e igualdad, espacios donde el gobierno capitalino impulsa procesos comunitarios. Estas zonas contarán con talleres, tertulias literarias y diversas actividades culturales como parte del programa de descentralización.

Durante el evento, la jefa de Gobierno también anunció que la Ciudad de México rompió el récord de producción de flor de cempasúchil al alcanzar más de 6 millones de plantas cultivadas en las zonas chinamperas de Xochimilco, Tláhuac y Milpa Alta. Brugada hizo un llamado a los capitalinos para adquirir la flor producida localmente.

“A todos los que pasan por la ciudad, es decir, recuerden que somos el centro metropolitano, uno de los más grandes del mundo para que compren cempasúchil”, expresó la mandataria.

La funcionaria destacó que el cempasúchil representa un símbolo de identidad nacional y subrayó la importancia del consumo local. “Cuando ustedes hagan su ofrenda sepan que están consumiendo una planta producida desde hace mucho tiempo aquí en Xochimilco, que se lleven un pedazo de Xochimilco a su ofrenda”, indicó.

Para impulsar la comercialización, el gobierno capitalino instalará diversos puntos de venta en las principales avenidas de la ciudad, incluyendo un espacio en la avenida 20 de noviembre, junto a la ofrenda monumental del Zócalo.

Desde el año pasado se implementaron acciones para aumentar la producción, como la renivelación de parcelas inundadas, el acondicionamiento de caminos rurales y la promoción de visitas a viveros para venta directa.

Brugada enfatizó que estas acciones forman parte de una visión más amplia de protección de las zonas de conservación de la capital.

“Somos una ciudad cuidadora, somos una ciudad que quiere cuidar lo verde, que quiere cuidar a los productores, mujeres y productoras, y la mejor manera es apoyando para la producción y apoyando para la comercialización”, aseguró la funcionaria, quien reiteró su compromiso de ruralizar la ciudad en lugar de urbanizar las áreas verdes.

