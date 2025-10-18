‘Carrera de Botargas del Terror’ llenará de color y risas el Centro Histórico

Personajes de miedo, cultura popular y humor se mezclan en una competencia única este 25 de octubre.

La capital del país se prepara para recibir una de las actividades más originales y festivas de la temporada: la Primera Carrera de Botargas del Terror, un evento que combina humor, identidad popular y el espíritu del Día de Muertos en una competencia tan pintoresca como simbólica.

Organizada por la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), la carrera se llevará a cabo el sábado 25 de octubre a las 17:00 horas, con punto de partida en el cruce de Avenida Juárez y Eje Central Lázaro Cárdenas, frente a la Alameda Central.

El recorrido avanzará hacia la calle de Iturbide, cerca de la Torre Prisma, donde estará ubicada la meta.

Tradición y convivencia en movimiento

El evento busca promover la convivencia familiar, la creatividad y la apropiación cultural del espacio público. Las botargas participantes (figuras gigantes que representan personajes de terror, calaveras, monstruos y seres de leyenda) correrán, bailarán y jugarán con el público durante el trayecto, en una celebración que retoma el sentido festivo de las calles del Centro Histórico.

La SSC invita a niñas, niños y familias de la Ciudad De México, a vivir una experiencia única y llena de diversión en la “Primer Carrera de Botargas del Terror”.

Entre los participantes confirmados se encuentran las emblemáticas botargas ‘Anubis’ y ‘Semaforina’, de la Subsecretaría de Tránsito, conocidas por su labor educativa en materia de cultura vial. Las tres primeras en llegar a la meta recibirán un trofeo conmemorativo.

Una ciudad que celebra con identidad

La “Carrera de Botargas del Terror” forma parte de las actividades culturales de octubre que transforman la ciudad en un escenario de símbolos, color y tradición, junto a desfiles, ofrendas y exposiciones dedicadas al Día de Muertos.

“La cultura también se corre, se baila y se vive en las calles”, expresan los organizadores, destacando el valor de la participación ciudadana y el arte popular.

Información general

Evento: Primera Carrera de Botargas del Terror

Fecha: Sábado 25 de octubre de 2025

Hora: 17:00 h

Punto de salida: Avenida Juárez y Eje Central Lázaro Cárdenas

Meta: Calle de Iturbide, cerca de Torre Prisma

Organiza: Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX

Entrada: Libre

