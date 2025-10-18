Marcha Zombie 2025: Ruta, horario y calles cerradas por evento HOY 18 de octubre

¡Halloween y Día de Muertos ya están a la vuelta! Estas celebraciones, con tanto arraigo en la cultura de nuestro país —a pesar del origen extranjero de la primera— están a tan solo un par de semanas de distancia, y los festejos en Ciudad de México ya comenzaron.

Así, a tan solo unos días de estas memorables fiestas, las calles de la capital no solo comenzaron a llenarse de cempasúchil, papel picado y el olor del pan de muerto, sino que también comienzan a verse las máscaras y los disfraces más creativos.

Aspecto de una Marcha Zombie en CDMX, donde los capitalinos muestran sus mejores disfraces. ı Foto: Cuartoscuro

Como parte de los festejos por la inminente llegada del Halloween, este sábado 18 de octubre se celebrará la ya tradicional Marcha Zombi, un evento donde los fanáticos de la cultura zombi preparan sus mejores disfraces e imaginan, a través de una larga caminata, cómo sería una invasión de este tipo en nuestra ciudad.

Ruta, horario y todo lo que debes saber de la Marcha Zombie 2025 en CDMX

¡Es hoy! ¡La imperdible Marcha Zombi 2025 en CDMX se celebra hoy! Este sábado 18 de octubre se celebran dos eventos que se han vuelto imperdibles en la agenda cultural capitalina de octubre: el Desfile Monumental de Alebrijes y la Marcha Zombie.

Marcha Zombie lleva el terror a las calles de la Ciudad de México. ı Foto: Cuartoscuro

Mientras que el primero se celebra por la mañana, y promete llenar de colores y alegría las calles de la capital como te contamos EN ESTA NOTA, el segundo traerá el terror característico de esta época del año.

Así, según el Centro de Monitoreo Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC-CDMX), la Marcha Zombie 2025 se celebrará a las 16:00 horas de este sábado 18 de octubre, e irá desde el Monumento a la Revolución hasta el Zócalo capitalino.

De acuerdo con la SSC-CDMX, desde la mañana de este sábado se prevé una concentración desde el punto de partida, el Monumento a la Revolución. Particularmente, se espera la llegada de participantes a las 10:00 horas, para que a las 15:40 horas se celebre un evento de baile y a las 16:00 horas inicie la marcha.

¡Evita contratiempos!, toma en cuenta la ruta y #AlternativaVial para la Marcha Zombie que se llevará a cabo del Monumento a la Revolución hacia el #Zócalo capitalino.



🗓 Sábado 18 de octubre

⏰ 16:00 hrs. pic.twitter.com/OiAPf0AF80 — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) October 18, 2025

Así, la Marcha Zombie 2025, en su ruta desde Revolución hasta el Zócalo, recorrerá las avenidas:

Av. de la República

Av. Juárez

Av. 5 de mayo

Por lo anterior, la SSC-CDMX recomienda las siguientes alternativas viales:

Av. de los Insurgentes

Eje 1 Norte

Av. Chapultepec

José Ma. Izazaga

Dr. Río de la Loza

Fray Servando T. de Mier

Eje 1 Oriente

