Desfile de Alebrijes Monumentales 2025: Día, hora, ruta, piezas...

En cuestión de días, la Ciudad de México se convertirá en el punto de encuentro para la 17ª edición del Desfile y Concurso de Alebrijes Monumentales, uno de los eventos culturales más destacados y esperados del año en la capital.

El color y la magia de estos míticos seres se apoderarán de las calles de la capital, previo a la llegada del Día de Muertos. Si quieres asistir a este evento imperdible, te contamos cuál es la ruta y la hora del desfile para que planees muy bien.

Desfile de Alebrijes Monumentales 2025: Día, hora y ruta

Impulsado por el Museo de Arte Popular (MAP) el Desfile de Alebrijes Monumentales 2025 se llevará a cabo el próximo sábado 18 de octubre a las 12:00 horas.

Los alebrijes que participan en esta edición iniciarán su recorrido en el Zócalo capitalino (Plaza de la Constitución), luego pasarán por la Avenida 5 de mayo, el Eje Central Lázaro Cárdenas, la Av. Juárez y Paseo de la Reforma, para establecerse a la altura del Ángel de la Independencia.

Luego del Desfile de Alebrijes Monumentales 2025, las piezas permanecerán expuestas en los camellones de Avenida Paseo de la Reforma, a partir de la columna del Ángel de la Independencia a la Estela de Luz.

Para ver las piezas no necesitas hacer ningún registro previo ni pagar alguna cuota, pues la exposición es abierta al público y los alebrijes permanecerán ahí hasta del siguiente domingo, 9 de noviembre, a las 20:00 horas.

Cada año se celebra el Desfile de Alebrijes Monumentales en CDMX. ı Foto: Cuartoscuro

Piezas del Desfile de Alebrijes Monumentales 2025

El ya tradicional Desfile de Alebrijes Monumentales 2025 que deleita cada año a nacionales y extranjeros, presentará piezas únicas elaboradas por manos mexicanas que buscan honrar la tradición de Día de Muertos.

En esta ocasión, se exhibirán 214 alebrijes monumentales creados por artesanos de la Ciudad de México, y provenientes de otras entidades del país como el Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Morelos, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tabasco y Tlaxcala.

Las coloridas y gigantescas piezas de papel maché recorrerán el corazón de la ciudad para anunciar la llegada de los Fieles Difuntos a este plano.

Desde 2007, impulsado por el Museo de Arte Popular, el Desfile de Alebrijes Monumentales 2025 se realiza con el propósito de celebrar, difundir y mantener la tradición de crear alebrijes.

Premiación del Concurso de Alebrijes Monumentales

De acuerdo con lo establecido en la convocatoria del MAP para esta 17° edición del concurso, la ceremonia de premiación tendrá lugar el próximo sábado 25 de octubre a las 18:00 horas.

Al primer lugar se le otorgarán 70 mil pesos, la segunda posición obtendrá 50 mil pesos, el tercero será acreedor a 40 mil pesos. Además, habrá 11 menciones honoríficas de 10 mil pesos.